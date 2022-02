Mondial du Bâtiment 2022 : près de 1 000 exposants inscrits Évènements du bâtiment | 15.02.22

Les directeurs des salons Batimat, Interclima et Idéobain organisaient, ce mardi 15 février, un point d'étape sur le Mondial du Bâtiment, à moins de 8 mois de l'évènement. L'occasion de revenir sur les chiffres clés, avec près de 1 000 exposants déjà inscrits, et sur les nouveautés de l'édition 2022, qui se veut notamment plus conviviale et plus écologique.

Après un premier point sur la commercialisation des salons Batimat, Interclima et Idéobain en septembre 2021, les organisateurs du Mondial du Bâtiment sont revenus, ce 15 février, sur les préparatifs de la future édition, qui se déroulera du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles. À cette occasion, les directeurs des trois salons ont détaillé les principaux chiffres clés, les grandes thématiques, et les nouveautés de l'édition 2022. À huit mois de l'évènement, les trois salons enregistrent déjà 968 exposants - dont 711 pour Batimat - et un taux de remplissage de plus de 70 %, et jusqu'à 82 % pour Interclima. Concernant Interclima, cinq grands thèmes ont été retenus : les solutions pour le tertiaire et les logements, les énergies renouvelables et la récupération de chaleur, la qualité de l'air intérieur (QAI), les innovations technologiques, et l'attractivité des métiers. Idéobain prévoit également une quinzaine de conférences, et une cinquantaine de stands de démonstration. Du côté de Batimat, de grandes nouveautés sont prévues, telles que les Batitalks - 16 sessions de 90 minutes avec l'intervention de 80 experts - ou encore un nouvel espace dédié aux influenceurs BTP. Lors de cette conférence de presse, Olivier Salleron, président de la FFB, et Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, sont également intervenus. Le président de la FFB a notamment souligné les 61 ans de fidélité de la FFB au salon, et espéré la présence du futur nouveau gouvernement, ainsi que la création d'un poste de ministre de la Construction. Le président de la Capeb a réagi à cette proposition, espérant de son côté un ministère de l'Artisanat. « J'espère que le Mondial du Bâtiment devienne vraiment l'équivalent du salon de l'Agriculture », a également lancé Jean-Christophe Repon. Pour rappel, la Capeb fera cette année son grand retour à Batimat, après avoir cessé d'y participer en 2015. Miser sur la convivialité et la décarbonation Guillaume Loizeaud, directeur du Mondial du Bâtiment, a annoncé que cette nouvelle édition serait également l'occasion de célébrer de nombreux anniversaires. « Un salon, c'est d'abord de la convivialité, donc on va fêter des anniversaires », a-t-il souligné, faisant notamment référence aux 40 ans de l'Agence Qualité Construction (AQC), aux 30 ans du Club de l'Amélioration de l'Habitat (CAH), et aux 20 ans de l'AFPAC. Les 40 espaces de restauration – un nombre record – permettront notamment de profiter de ces moments de convivialité. Autre ambition des organisateurs : réduire l'impact carbone de l'évènement. Une étude a ainsi été menée pendant 6 mois pour évaluer l'empreinte carbone prévisionnelle, estimée à 32 000 tonnes de CO2, dont 81 % liées au transport. Dans ce contexte, les organisateurs comptent privilégier le train et les bus pour faire venir environ 5 000 visiteurs, plutôt que l'avion ou la voiture, beaucoup plus polluants. Sur le salon, l'objectif est également d'éviter les emballages plastiques et réduire la production de déchets, mais aussi d'inciter les exposants à penser des stands éco-conçus. « La Tribune des Solutions », nouveau partenariat entre Batiweb et Batiradio En marge du Mondial du Bâtiment, les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, organisés par Batiradio, ont lieu tous les premiers vendredis du mois. L'occasion de revenir sur les grands sujets d'actualité du secteur du bâtiment. En 2022, Batiweb et Batiradio s'associent pour créer « La Tribune des Solutions », qui donnera en live la parole aux industriels du bâtiment afin qu'ils puissent présenter leurs dernières innovations. Ces émissions seront ensuite accessibles en replay sur le site de Batiweb et Batiradio. Claire Lemonnier Photo de une : C.L.

Claire.lemonnier