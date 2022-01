Prix National de la Construction Bois : l'édition 2022 est lancée !

La Société de la Tour Eiffel lance un appel à candidatures pour la 5e édition du concours Eiffel. A destination des étudiants en écoles d’architecture et d’ingénieur, il valorise et récompense la créativité et l’innovation « des futures générations de concepteurs et de bâtisseurs ». Le thème « Architecture & Bio-mimétisme » a été retenu cette année. Clôture des inscriptions le 15 juillet prochain !