Mardi 24 mai, l’incubateur WinLab’ récompensait les gagnants de ses Trophées de l’Innovation. Pour cette première édition du concours, différentes démarches innovant la formation aux métiers du BTP ont été distinguées, du numérique à l’économie circulaire, en passant par la mixité sociale. Panorama des lauréats.

Fondé par le CCCA-BTP, WinLab’ fédère start-ups et partenaires visant à concevoir les futures usages et modes de formation dans le secteur de la construction. C’est dans cet objectif que l’incubateur a lancé en novembre dernier la première édition de ses Trophées de l’innovation.

Ouvert aux apprentis comme aux organismes et entreprises formatrices aux métiers du BTP, le concours « vise à mettre en lumière et diffuser leurs expériences et leurs pratiques les plus innovantes, développées en 2020 et 2021 ». Plus précisément, les Trophées de l’innovation ont un triple objectif : « explorer les gisements d’innovation issus des organismes de formation aux métiers du BTP », « qualifier des solutions locales duplicables à grande échelle, au niveau national et valoriser les expérimentations menées au sein des organismes de formation aux métiers du BTP », ainsi qu’« accroître l’efficience des solutions et des parcours de formation proposés ».

Sur une centaine de projets candidats : 24 projets ont été présélectionnés, puis neufs ont été récompensés par le jury ce mardi 24 mai, à Paris.

La culture s’invite dans la catégorie « Le CFA de demain »

Au total, six trophées ont été officiellement remis sur les neufs lauréats. Le premier trophée, nommé « Le CFA de demain », revient au projet « Artisans & Artistes, le CFA fait son bouillon de culture ».

Portée par Émilie Hébrard, formatrice à BTP CFA Gard, l’initiative rassemble Nathan Ranc, Enzo Soulier et Romain Martin, trois apprentis en seconde année de CAP Monteur en installations sanitaires et Attoumane Charfène, apprenti en seconde année de CAP Électricien. Tous sont animés par une envie : bâtir un pont entre l’art et le BTP, car après tout « artistes et artisans produisent de la même manière des œuvres uniques », justifie l’équipe. Ainsi le BTP CFA Gard abrite réunions d’artistes, ateliers d’expression et une bibliothèque… Tout un panel de dispositifs qui tend à se reproduire au sein d’autres CFA.

« Décloisonner pour innover » par la valorisation des déchets

Jean-Louis Pouly, formateur en menuiserie et Éric Lefranc, directeur de BTP CFA Aube ont uni leurs forces pour donner corps à leur projet « Les déchets bois : une source d'économie et d'attractivité », gagnant dans la catégorie « Décloisonner pour innover ».

Il s’agit d’un dispositif de récupération des copeaux et de morceaux de bois de l’atelier du CFA. Le but ? Les transformer en bouchons de bois, dont le fort pouvoir calorifique servira à alimenter la chaudière à bois de l’établissement. Un broyeur à filtre équipé d’un compacteur a donc été installé. L’appareil est mis à disposition des entreprises de menuiserie et du BTP de la métropole Troyes-Champagne, venues broyer leurs déchets de bois (planches ou palettes). Autre bénéficiaire : une entreprise de revalorisation des déchets, située à cinq kilomètres du CFA, partenaire du projet, qui vient également brûler ses déchets ménagers.

Le digital, facteur d’attractivité vers les CFA ?

On le sait : les influenceurs dans le BTP ont le vent en poupe, entre partage d’astuces, défis et valorisation du secteur. Et ça, Pascale Duhen, coordinatrice du développement régional au BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes l’a bien compris, à travers « Les rencontres de Julien », projet lauréat des Trophée de l’innovation dans la catégorie « Attractivité de mon CFA ».

Accompagnée de Margaux, alternante en communication et Dimitri, chargé de communication au sein de l’organisme, Pascale Dugen développe une stratégie réseaux sociaux pour promouvoir les métiers du BTP et les formations dédiées. Onze vidéos ont été réalisées, chacune dans un établissement de formation de la région et chacune concernant un métier. Soutenue par un financement dans le cadre de l’appel à projets « Attractivité des métiers » du conseil régional, la série a récolté 6 000 vues par vidéo. L’une d’entre elles a bénéficié de l’intervention de l’influenceur Julien Geloë, atteignant les 18 000 vues.

Le digital est aussi à l’honneur dans la catégorie « Évolution des métiers », remportée par le projet « Le QR code, une nouvelle pratique de chantier ». Le QR Code est appliqué pour repérer les vannes, lors d’un chantier ou d’une situation d’urgence où intervient une entreprise de travaux publics. Concrètement, la technologie allie son système informatique et celle du logiciel AutoCAD à la technique traditionnelle des dessins et autres ressources documentaires.

Ainsi, en scannant le QR code, l’apprenant a accès à un plan de réseaux de canalisations, accompagné d’une fiche technique et d'un système de traçabilité. Le concept est né au sein du BTP CFA Ocquerre, grâce à son centre de ressources et d’aide à la formation (CRAF), géré par Guillaume Mary. Sans compter l’expertise de l’organisme en construction de canalisations et travaux publics et en dessin technique, matières respectivement enseignées par Hervé Lambert et Abdulla Akbar. Les apprentis en deuxième année de CAP Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics ont testé l’outil, qui tend à se déployer dans les autres établissements.

Le Grand Prix du Jury a été quant à lui séduit par « L@bConnect », projet de grande envergure car créé par Mikael Tassin, Sophie Grand, Florence Mousseau, Sandra Bisson, Emmanuel Romanet, cinq formateurs au sein des différents CFA BTP de Centre-Val de Loire. Le L@bConnect consiste à transformer les CRAF en laboratoires dédiés à l’innovation numérique, technologique, technique et pédagogique. Imprimante 3D, tablette tactile intéractive, mobilier modulable et autres équipements peuplent ces tiers-lieux, qui cherchent à favoriser l’interconnexion entre tous les apprenants, formateurs et partenaires.

Quatre lauréats au Prix Vision d’avenir

Différentes démarches dans la formation aux métiers du BTP s’invitent dans les Trophées de l’innovation de WinLab’.

Elvanie Kagwiza, étudiante en 3e année à l’École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction (ESTIC) de Paris et apprentie ingénieur travaux chez Colas France, a créé « Elles GO », pour répondre à la thématique de l’inclusion par la mixité dans les métiers du BTP. Entre diffusion de dessins animés non stéréotypés et ateliers animés par des professionnelles du secteur, l’initiative tend à attirer les femmes dans le BTP dès le plus jeune âge. Se tournant vers différentes générations, « Elles GO » propose aussi un programme d’accompagnement pour la recherche d’emploi et la réinsertion professionnelle.

Camille Callens, apprentie ébéniste au CFA Compagnons du Devoir et du Tour de France Hauts-de-France, réunit quant à elle les spécialités, à travers son projet « Box Office ». Deux membres de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage (ENSAPL) de Lille et deux compagnons - menuisier et plâtrier – ont en effet contribué à la construction d’un bureau d’architecte modulaire, tout en répondant à des critères d’ergonomie, d’esthétisme ainsi que de confort.

Mais surtout, le chantier cherchait des moyens d’économiser des matériaux et des ressources. Et ce dès la phase conception, en limitant les matériaux neufs, en intégrant le recyclage et en réutilisant des chutes de bois. De quoi donc nourrir les connaissances en économie circulaire et mesures anti-gaspillage dans le BTP, alors que l'entrée en vigueur de la REP bâtiment approche.

Ancien étudiant infirmier, Pierre Thorel a vite troqué l’habit médical contre celui de chantier, en devenant apprenti à BTP CFA de Lille Métropole. Sa reconversion est d’ailleurs le grand sujet de sa page Instagram « L’Apprenti 2.0 », elle-même l’objet de son projet « Reconversion 2.0 », aussi lauréat du Prix Vision d’avenir. Partageant en story son quotidien en CFA et en entreprise, l’apprenti de 22 ans abreuve près de 2700 abonnés en conseils et anecdotes sur les métiers du BTP.

Chez Matthias Meurant, apprenti électricien au BTP CFA Arles depuis trois ans, ce n’est pas la passion des réseaux sociaux qui le captive, mais plutôt celle des stades. Rugbyman au club RC Saint-Gillois à ses heures perdues, l’apprenant de 25 ans a réalisé « Du bâtiment au terrain ». Le BTP CFA d’Arles devient ainsi sponsor du club Matthias Meuran, le logo de l’établissement s’affichant pendant les matchs et sur le maillot des joueurs. Un coup de com qui a permis d’attirer des talents vers le CFA , tout en véhiculant les valeurs « d’équipe, d’entraide et de cohésion », que défendent le BTP, comme le rugby.

Comme récompense, les lauréats des trophées Vision d’avenir, mais également du Grand prix du jury bénéficieront d’un voyage d’étude du WinLab’, à Montréal, en juillet prochain. Des trophées, conçus par l’association Sauvage Méditérannée, ont été remis en outre à l’ensemble des gagnants. « Entièrement fabriqués en France, ils ont été réalisés artisanalement à partir de centaines de fragments de plastiques ramassés en mer Méditerranée, mais aussi sur les plages et les côtes méditerranéennes », décrit WinLab’...

Virginie Kroun

Photo de Une : ©Vincent Bourdon / CCCA-BTP