Les épreuves des WorldSkills France se dérouleront en deux parties entre le 30 mars et le 16 octobre 2021. 50 sites répartis sur 13 régions du territoire accueilleront la première phase de la compétition qui verra s’affronter 632 compétiteurs issus de 56 métiers. La deuxième phase se tiendra, elle, sur un site unique à Lyon début 2022. Pour rappel, les compétiteurs sélectionnés intègreront les équipes de France qui représenteront le pays à l’occasion des WorldSkills à Shanghai l’an prochain et des EuroSkills à Saint-Pétersbourg en 2023.

Crise sanitaire oblige, les WorldSkills France se tiendront en deux phases à partir du 30 mars, un nouveau format qui permettra de « valoriser » l’ancrage de la compétition dans tout le territoire, et d’accélérer la montée en compétences des participants. Le BTP fait partie des premiers secteurs à se lancer dans la compétition avec les épreuves de Charpente et de Menuiserie qui se dérouleront à L’isle d’Abeau (38) du mardi 30 mars et jeudi 1er avril.

Pour sélectionner les sites accueillant la phase 1 des finales nationales, WorldSkills a lancé un appel à candidature fin 2020. 180 dossiers ont été reçus représentant 13 régions du territoire. « Nous sommes vraiment ravis que l’ensemble des parties prenantes autour de la formation professionnelle et des métiers se soit mobilisé pour répondre aux enjeux de visibilité des métiers qui est essentiel en ce temps difficiles à travers les Finales Nationales WorldSkills France », se félicite Armel Le Compagnon, Président de la compétition.

« La mise en place de ces phases 1 dans des délais très courts ont pu être possibles grâce à l’engagement des ministères, des conseils régionaux, des organisations professionnelles et consulaires, des comités et organismes paritaires en charge de la formation professionnelle et de nos partenaires », poursuit-il.

L’équipe de France en ligne de mire

56 métiers concourront lors de la première phase de la 46e compétition WorldSkills qui se déroulera jusqu’au 16 octobre 2021. Sera réuni l’ensemble des lauréats régionaux dont les métiers sont internationaux et qui peuvent donc prétendre aux équipes de France.

La deuxième phase accueillera 61 métiers, et plus précisément « tous les champions régionaux » à Lyon Eurexpo en janvier 2022. Participeront les métiers internationaux ainsi que les métiers nationaux (cycle et motocycle, sommellerie, aide à la personne, aménagement urbain et réseaux de canalisation, métiers de la propreté).

A l’issue de la phase 1, chaque compétiteur obtiendra une note qui représentera de 20 à 50% de la note finale, qui sera complétée par la notation obtenue lors de la phase 2 des Finales Nationales. Le pourcentage de la note dépend du format de l’épreuve qui varie en fonction du métier.

Une fois le concours terminé, les compétiteurs sélectionnés seront intégrés en équipe de France : l’une représentera le pays lors de la finale mondiale WorldSkills organisée à Shanghai en 2022, et l’autre participera aux EuroSkills à Saint-Pétersbourg en 2023.

Les WorldSkills France bénéficient d’une couverture médiatique, notamment via Skills TV, le média 100% digital dédié à la compétition lancé cette année. La chaine YouTube de l’événement propose également des contenus régulièrement sur les métiers, la compétition et les jeunes talents de l’équipe de France via des lives ou encore des reportages exclusifs.

Rose Colombel

Photo de une : 45e WorldSkills à Kazan - 2019 / Baptiste Menestrello, Champion France Charpente