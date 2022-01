WorldSkills France : le CCCA-BTP soutient les jeunes compétiteurs

« L’histoire du bâti se confond avec l’histoire de l’humanité », c’est le message que souhaite transmettre « Passerelle(s) », le premier site de culture générale autour des métiers, des réalisations et des savoir-faire de la construction. Inaugurée vendredi 29 janvier, la plateforme digitale est non seulement destinée aux professionnels du BTP et aux architectes, mais également au grand public. Le site prétend par ailleurs développer l’attractivité des métiers du BTP auprès des plus jeunes.