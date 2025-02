Apprentissage : la CAPEB et le CCCA-BTP renouvellent leur partenariat

L'artisanat du bâtiment évolue, et avec lui, les besoins en compétences. Pour anticiper ces mutations, la CAPEB et le CCCA-BTP prolongent leur collaboration.

Face aux défis majeurs que rencontre le secteur du bâtiment, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et le Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du BTP (CCCA-BTP) renouvellent leur partenariat pour trois ans.

L’objectif est de renforcer le développement de l’apprentissage et à rendre les métiers de l’artisanat du bâtiment plus attractifs auprès des jeunes générations.

Des convergences entre artisans et jeunes travailleurs

« Le bâtiment est en pleine mutation et notre mission est d’assurer la transmission des savoir-faire et d’anticiper ces transformations », affirme Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.

Lors des trois premières années de partenariat, plusieurs actions ont vu le jour, dont le livre blanc « Entreprises artisanales du bâtiment et génération Z, un duo gagnant » qui a permis de mettre en avant les convergences entre les artisans et les jeunes travailleurs.

Des baromètres Apprentis et TPE ont été réalisés pour identifier les attentes des jeunes et des entreprises artisanales. Un mémento a également été publié pour accompagner l’intégration de la génération Z dans les entreprises. La participation active aux WorldSkills 2023 a également contribué à valoriser l’excellence des métiers de l’artisanat du bâtiment.

Former et accompagner les jeunes artisans

Cette nouvelle convention vise à adapter l’apprentissage aux évolutions du secteur et aux attentes des jeunes générations. « Ce partenariat est une opportunité pour renforcer la formation et garantir un avenir durable aux entreprises durables », poursuit Jean-Christophe Repon.

Parmi les priorités définies : l’anticipation des besoins en compétences, l’évolution des métiers et la féminisation du secteur. L’accent est également mis sur l’adaptation de l’apprentissage, en sensibilisant les entreprises artisanales aux attentes des jeunes en matière de hiérarchie, d’innovation et de conditions de travail.

La modernisation de la formation passe également par l’usage d’outils numériques, le développement de l’apprentissage en situation de travail (AFEST) et la promotion de la mobilité européenne.

« Les actions engagées jusqu’ici ont montré leur efficacité, et nous allons poursuivre nos efforts pour accompagner l’innovation et répondre aux attentes des nouvelles générations », conclut Christophe Possémé, président du CCCA-BTP.

Marie Gérald

Photo de Une : Christophe Possémé - Jean-Christophe Repon