La Solive va former des installateurs de panneaux photovoltaïques

La Solive, spécialisée dans la rénovation énergétique, annonce le lancement d'une nouvelle formation dédiée aux installateurs de panneaux photovoltaïques. Ce programme débutera en septembre sur le campus de Nanterre.

L'énergie photovoltaïque est une arme efficace pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en France, alors que le pays présente un retard significatif par rapport à ses propres objectifs, qui vise une capacité de 75 à 100 GW de puissance photovoltaïque installée d'ici 2035.

Cela nécessitera environ 29 000 installateurs, soit 5 ETP par mégawatt installé annuellement. Toutefois, le secteur du bâtiment fait face à un manque de techniciens formés à la rénovation énergétique.

« Former les bons profils »

« Nous recevons chaque mois plus de 2 000 demandes de renseignements et de candidatures liées aux métiers de la rénovation énergétique, particulièrement dans le domaine photovoltaïque », explique Ariane Komorn, co-fondatrice et PDG de La Solive. « Cette forte demande nous a conduits à développer cette nouvelle formation, qui débutera en septembre sur le campus de Nanterre (92) avant d'être étendue à l'ensemble de nos campus début 2025 ».

D'ici 2030, 635 000 postes seront pourvus pour répondre aux défis de la sobriété énergétique, selon France Stratégie. La Solive tend ainsi à se positionner comme un acteur clé dans la formation de ces futurs professionnels.

« Aujourd'hui, 70 % des entreprises, principalement des TPE et PME, qui recrutent leur premier technicien via La Solive, affirment qu'elles recruteront à nouveau chez nous pour leurs futurs besoins », ajoute Ariane Komorn. « Ces entreprises recherchent un partenaire de confiance pour sélectionner et former les bons profils, garantissant ainsi des compétences adaptées dès le premier chantier »

Un premier campus hors de France

En seulement trois ans, La Solive a tissé un réseau de plus de 600 partenaires à travers la France, dont des distributeurs, des constructeurs d'équipements, des bureaux d'études, des entreprises de travaux ou encore des organismes publics.

En 2025, La Solive prévoit d'ouvrir 8 à 10 nouveaux campus, notamment à Toulouse, Marseille et Lille, pour répondre à la demande répartie sur l'ensemble du territoire.

« Notre objectif est d'être présent dans les grandes villes françaises d'ici deux ans », précise Ariane Komorn. « En 2026, nous ambitionnons d'ouvrir nos premiers campus hors de France afin de répondre à la pénurie de professionnels qualifiés à l'échelle européenne ».

