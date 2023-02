Le CCCA-BTP lance sa campagne « La Construction, la vivre c'est encore mieux ! »

La nouvelle campagne « La Construction, la vivre c'est encore mieux ! » a débuté le 6 février dernier. Pour attirer les jeunes en recherche d’une orientation professionnelle vers le monde du BTP, le CCCA-BTP, à l’initiative des professionnels du bâtiment et des travaux publics, a lancé cette campagne de séduction des métiers du secteur. Pour le CCCA-BTP, l’enjeu est de faire découvrir à ces jeunes « la richesse et la diversité des métiers du bâtiment et des travaux publics, susciter auprès d’eux de nouvelles vocations et leur donner envie de rejoindre un secteur dynamique et innovant, en s’y formant par l’apprentissage ».

6 ambassadeurs de moins de 30 ans

Pour que les jeunes en recherche d’orientation professionnelle assimilent ce message et se l'approprient, il est nécessaire de trouver les bons ambassadeurs pour transmettre ce dernier. La campagne est donc incarnée par six professionnels du bâtiment et des travaux publics de moins de 30 ans (apprentis, salariés, chefs d’entreprise). Un âge qui les rend légitimes auprès des jeunes, et qui va accentuer la proximité avec ces derniers. lls vont ainsi pouvoir promouvoir au mieux les atouts de leurs métiers et partager leur passion de l’exercer.

Afin que les jeunes se fassent une idée plus concrète des métiers du secteur, la campagne propose de découvrir, en immersion, le quotidien de ces six professionnels du bâtiment et des travaux publics. Il sera ainsi possible de suivre, par exemple, Jimmy Elion, 26 ans, chef d’entreprise et charpentier/couvreur, ou encore le quotidien de Manon Millet, peintre décoratrice de 29 ans.

La campagne se joue également sur le terrain de la communication et des médias. Afin de vanter au mieux les mérites des métiers du BTP, il est indispensable de faire passer le message sur tous les supports. Et pour ce faire, un important dispositif de communication pluri-médias a été mis en place. Une série documentaire, six films publicitaires, un site internet, des partenariats médias digitaux, une présence sur des plateformes d’écoute musicale et des radios digitales, un plan média sur les réseaux sociaux, des partenariats avec des influenceurs professeurs, un module de découverte des métiers du BTP accessible en ligne, et un escape game, ont été mis en place dans le cadre de cette campagne.

Un dispositif de communication de grande envergure

Dans le détail, la série documentaire est composée de six épisodes qui embarquent le public au cœur de l’action aux côtés des six jeunes professionnels ambassadeurs de la campagne. La série sera disponible sur le site laconstruction.fr et sur la chaîne YouTube de « La Construction ».

Six films publicitaires, extraits de la série, seront également diffusés sur les chaînes nationales de télévision du 6 au 26 février et du 20 mars au 9 avril 2023. Il sera également possible de les retrouver sur des plateformes de streaming comme Deezer et Spotify, et sur les radios digitales comme Skyrock, Fun Radio, NRJ et France Inter. Leur présence sera aussi assurée sur les réseaux sociaux et sur certains sites internet, ainsi que sur des applications de jeux mobiles. Un dispositif qui sera également complété par une présence sur le site internet de l’Onisep.

De l’affichage dans les établissements scolaires et la diffusion sur les écrans d’accueil des missions locales seront également réalisés.

Quatre professeurs influents sur TikTok prendront la parole pour valoriser les métiers du bâtiment et des travaux publics. Des partenaires médias avec Brut et Konbini sont également mis en place, avec la réalisation de reportages, pour aller à la rencontre des professionnels de la construction.

Tous types d’informations seront évidemment disponibles sur le site internet laconstruction.fr, avec en plus une présence quotidienne assurée sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, pour valoriser les métiers de la construction, leur diversité et leur technicité.

Des outils ludiques et interactifs de découverte des métiers du BTP sont également à la disposition de tous, avec notamment « Construction Island », un escape game contenant tous les codes de ce type de jeu. Sur le site laconstruction.fr, il est aussi possible de trouver le quiz Construction City, qui porte sur les métiers du BTP.

Enfin, un kit de communication des supports imprimés et digitaux (affiches, flyers, brochures, kakémonos, totems, bannières web, etc.) est à télécharger et à commander sur le site laconstruction.fr, afin de permettre aux organismes de formation aux métiers du BTP et professionnels du BTP, et de l’orientation notamment, de relayer la campagne auprès des jeunes.