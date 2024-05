Le spécialiste du chauffage Vaillant a conclu une année 2023 en hausse par rapport à l'année précédente, porté par la demande en pompes à chaleur. Cependant, cette croissance a été confrontée à plusieurs défis au cours du second semestre de l'année, avec une baisse notable de la demande sur le marché européen.

Le groupe Vaillant, acteur majeur dans le domaine de la technologie de chauffage, a connu une croissance de son chiffre d'affaires de +3 % en Europe en 2023, atteignant ainsi 3,8 milliards d'euros. Cette hausse est principalement attribuée à la forte augmentation des ventes de pompes à chaleur (+50 %).

Une dynamique qui a propulsé Vaillant au rang de troisième plus grand fabricant de pompes à chaleur en Europe.

Un réalignement stratégique

Depuis 2016, le spécialiste du chauffage a réalisé d'importants investissements dans la technologie des pompes à chaleur, dont 30 millions d'euros dans sa filiale française et son usine basée à Nantes. Du fait de cette stratégie d'investissement, les effectifs du groupe sont passés de 12 500 à 17 500 employés en 7 ans.

Cependant, la seconde moitié de 2023 a présenté d'importants défis pour l'entreprise, alors qu’elle faisait face à une baisse de la demande à travers l'Europe, attribuée à divers facteurs, notamment une forte diminution des transactions immobilières et l'augmentation du coût de l'électricité.

Par conséquent, le marché européen de la technologie de chauffage a enregistré une contraction de 10 % par rapport à l'année précédente. Une tendance qui s'est maintenue au début de l'année 2024.

En réponse à ces dynamiques du marché, le groupe s'est engagé dans un réalignement stratégique visant à assurer sa résilience et sa durabilité, et envisage la suppression de 700 postes.

En France, cet ajustement impacte principalement le site industriel de Nantes, où la demande des marchés français et européens (notamment l'Espagne, l'Italie, la Belgique et l'Europe de l'Est) est inférieure de 40 % aux projections. Cependant, moins de 50 postes devraient être concernés, principalement dans les fonctions centrales et de support, tandis que les travailleurs de première ligne resteront épargnés.

Le groupe, en collaboration avec sa filiale française, a annoncé explorer diverses solutions, notamment les départs volontaires, pour atténuer l'impact sur les employés.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock