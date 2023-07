Carrefour et Nexity s’associent pour créer 12 000 logements

Carrefour a annoncé ce jeudi s’associer au promoteur Nexity pour concevoir 76 opérations de mixité urbaine. 120 000 m2 de commerces et 12 000 logements seront notamment créés sur une surface d’environ 800 000 m2 à travers la France.

Nexity et Carrefour annoncent leur partenariat pour « revaloriser » 76 sites à travers des opérations de mixité urbaine, comprenant des logements, des résidences de services, des bureaux, des commerces, des hôtels, ou encore des espaces de loisirs.

40 sites situés en cœur de ville seront « complètement réhabilités, avec la réintégration d'une surface commerciale alimentaire ». Les 36 autres, « à l'entrée de villes ou de zones commerciales, concernent des espaces de parkings existants, qui seront réalloués à des projets urbains », précisent les deux partenaires.

Sur ces 76 sites, qui représentent environ 800 000 m2 de surface, 12 000 logements devraient être créés, ainsi que 120 000 m2 de commerces, 17 000 m2 d’hôtellerie, et 10 000 m2 de bureaux.

Quand la grande distribution veut jouer un rôle « d’aménageur du territoire »

Dès novembre 2022, Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, avait annoncé le lancement de « 100 opérations de mixité urbaine d’ici 2026 », concernant une surface totale de 1,5 millions de m2, et avec l’objectif de créer « 25 000 logements ». « Notre patrimoine immobilier nous place au cœur du tissu urbain », avait-il estimé, jugeant avoir « vrai rôle d'aménageur du territoire à jouer ».

Ce jeudi, le PDG de Carrefour a expliqué que le programme avec Nexity permettrait au groupe de « tirer toute la valeur de [son] parc immobilier et de [ses] actifs, pour recréer un tissu urbain plus riche et plus dynamique autour de [ses] zones commerciales ». Cela doit en outre permettre « d'utiliser au mieux notre empreinte et de limiter l'artificialisation des sols », a-t-il ajouté.

Le véhicule de portage foncier, qui doit être créé « au plus tard pour le premier trimestre 2024 », sera détenu à 80 % par Carrefour, et à 20 % par Nexity.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock