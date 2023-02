Nexity atteint ses objectifs 2022, mais anticipe déjà une baisse pour 2023

Le promoteur français Nexity a atteint ses objectifs financiers en 2022, mais anticipe déjà une baisse de son chiffre d’affaires en 2023, dans un contexte peu favorable à l’immobilier neuf, avec la hausse des coûts de construction et la remontée des taux d’intérêt.

Le groupe a dépassé l’objectif qu’il s’était fixé, avec 4,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, au lieu de 4,6 milliards d’euros prévus. Cela représente toutefois une baisse de 2,7 % par rapport à l’année 2021, durant laquelle Nexity s’était séparé du réseau immobilier Century21, et d’Aegide-Domitys, spécialiste des résidences séniors. Mais sans tenir compte de ces deux anciennes filiales, le chiffre d'affaires progresse de 1,7 %.

« Notre résilience est unique dans un marché en fort repli en 2022 », a estimé Véronique Bédague, nouvelle PDG du groupe depuis le 1er janvier, après avoir passé un an et demi en tant que directrice générale.

Vers une année 2023 plus compliquée

« Clairement, 2023 sera une année de transition, avec je pense une nouvelle baisse du marché du logement neuf », toutefois prévu Véronique Bédague.

Alors que les réservations de logements neufs ont chuté de 15 % en 2022, Nexity enregistre de son côté une baisse de 10 %, pour un total de 18 015 réservations. Toutefois, sa part de marché dans la promotion immobilière est en hausse de 15 %, soit plus qu’attendu. Ainsi, le chiffre d’affaires augmente de 3 %, pour un total de 3,39 milliards d’euros.

Par ailleurs, sa branche « services », qui comprend l’immobilier géré (résidences étudiantes, coworking…), enregistre +10 % de CA, pour un total de 938 millions d’euros. Le groupe entend donc poursuivre sur cette lancée en 2023.

« On voit, chez nos acheteurs, que ce soit des acheteurs institutionnels ou des particuliers, qu'il y a une appétence, de plus en plus, pour tout ce qui est géré », a expliqué Véronique Bédague.

Côté promotion immobilière de bureaux, le chiffre d’affaires de Nexity est en revanche en chute de 23 %, pour un total de 380 millions d’euros – le secteur ne s’étant toujours pas remis de la crise liée au Covid-19 et de la démocratisation du télétravail.

