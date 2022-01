Challenge de l'Habitat Innovant 2022 : 8 projets médaillés d'or

Lors du séminaire technique annuel du Pôle Habitat FFB, qui s'est tenu du 25 au 28 novembre à Lisbonne, les lauréats du Challenge de l'Habitat Innovant 2022 ont été dévoilés. Huit projets ont été récompensés d'une médaille d'or. Ces derniers font notamment la part belle à la réhabilitation de friches, à la sobriété foncière, et à la rénovation énergétique.

À l'issue de son séminaire annuel, le Pôle Habitat FFB a dévoilé les huit projets médaillés du Challenge de l'Habitat Innovant 2022.

Dans la catégorie « Territoires et Villes Durables », on dénombre deux lauréats ex-aequo : l'éco-quartier Vauban à Besançon (porté par Crédit Mutuel Aménagement Foncier) et le projet d'aménagement « Les Rives de la Monne » au sud de Clermont-Ferrand (porté par Conceptions Urbaines).

À Besançon, le projet concerne la création d'un nouveau quartier sur une friche militaire de 7 hectares. Les nouvelles constructions réutiliseront notamment des matériaux issus des démolitions. L'accent sera également mis sur la mixité des usages et modes d'habitat (résidences étudiants et séniors, coliving, commerces, services, bureaux, coworking...) et sur les mobilités douces.

Le second projet concerne également la réutilisation d'une friche industrielle de 2 hectares pour créer des habitats individuels sans artificialiser de nouvelles terres. Du point de vue de la biodiversité, le projet prévoit des voies en sens unique, des stationnements communs végétalisés, des corridors écologiques, des haies arborées, ou encore des hôtels à insectes et chauves-souris.

Dans la catégorie « Rénovation de l'Habitat Existant – Approche patrimoniale », le constructeur-rénovateur Provence Maisons a été distingué pour la rénovation d'une maison bourgeoise située dans le centre d'Aix-en-Provence. L'objectif : rénover cette maison pour la remettre aux normes du confort actuel (isolation, menuiseries, chauffage, électricité, plomberie...) tout en magnifiant les éléments de charme existants (vitraux, marbre, parquets...).

Également près d'Aix-en-Provence, Éco Provence Construction (EPC) remporte la médaille d'or dans la catégorie « Rénovation de l'Habitat Existant – Performance technique ». Dans cette villa provençale des années 1970, seul l'étage de 90 m2 était habitable. Malgré l'interdiction de créer une surélévation ou extension de plus de 20 m2, le constructeur a eu l'idée de créer une sous-élévation, en décaissant le rez-de-chaussée et le jardin. Ainsi, la maison est désormais habitable sur 200 m2, et son DPE est passé de F à A, grâce à une bonne isolation et des matériaux et équipements plus performants.

Crédit : Éco Provence Construction (EPC)

Dans le neuf, Amex Aménageur-Promoteur remporte l'or dans la catégorie « Ma Solution Logement » pour son expérimentation autour de trois maisons visant à répondre aux ambitions de la RE2020. Malgré leur aspect similaire, ces trois maisons présentent des modes constructifs et équipements différents afin de mener une étude comparative sur les performances environnementales, énergétiques, ou encore la qualité de l'air intérieur.

Pour « Ma Vision du Métier », le groupe Pelletier est lauréat avec son programme de construction hors-site « Constellia ». Ce dernier vise à construire 73 logements en Haute-Savoie à travers l'assemblage de 330 modules 3D multi-matériaux (béton, métal, bois). À la clef : un gain en termes d'économies (-20 % par rapport à une construction classique), de temps (1 an de délai en moins), et une démarche favorable à l'environnement, avec des bâtiments entièrement démontables et réconditionnables en fin de vie.

Dans les « Réalisations remarquables », Maisons Extraco se voit attribuer la médaille d'or pour la constrution de trois maisons typiquement normandes à l'entrée du golf de Vaudreuil. Le constructeur a notamment dû répondre aux presciptions de l'architecte des bâtiments de France et recourir à des matériaux et méthodes constructives traditionnelles : pierre de taille, charpente, colombage, tuiles, cuivre...

Crédit : Maisons Extraco

Pour la catégorie « Nouvelles approches digitales », le constructeur Villas Prisme a été récompensé pour « Be Phygital ». Ce projet comprend des outils digitaux qui permettent aux clients de piloter leur projet depuis leur smartphone, grâce à un village d'exposition virtuel, une application de suivi de chantier, un showroom en réalité augmenté comprenant plus de 900 produits, ou encore un configurateur de choix 3D.

Enfin, Ma Maison Bois reçoit le « Prix Spécial du Jury » pour son projet « Ma Maison Écotone ». À partir de maisons individuelles existantes, ce programme vise à loger huit ménages en conciliant respect de l'intimité et espaces partagés. Le projet repose notamment sur la création de « bulles de partage » (potager, salle de travail, bibliothèque, loisirs créatifs, recyclage, laverie...) pour favoriser la sociabilité et l'entraide intergénérationnelle.

Crédit : Ma Maison Bois

Claire Lemonnier