Pyramides d’Or : découvrez les lauréats de 18ème édition !

La 18ème édition des Pyramides d'Or, organisée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), s'est tenue le 15 décembre dernier. Une fois n’est pas coutume, le concours a décerné neuf prix, récompensant des réalisations immobilières ambitieuses et parrainées par de grands partenaires professionnels.

« Nos Pyramides ont 18 ans cette année et elles sont la révélation de tout ce que rend possible le talent, l’imagination et les innovations de nos adhérents dans les programmes immobiliers », déclare Pascal Boulanger.

Le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI) est fier de « la qualité d’usage systématiquement recherchée, la beauté du geste architectural, l’intégration du bâti dans le paysage urbain, le choix de matériaux durables et bas carbone » derrière les réalisations présentées chaque année aux Pyramides d’Or de la FPI.

La remise des prix de la 18ème édition du concours se tenait ce mercredi 15 décembre, en présence de Pascal Boulanger, mais aussi Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des Entreprises de France et d’Emmanuelle Wargon, ministre en charge du Logement, qui est intervenue en conclusion de la cérémonie. Marc Pigeon, président de Build Europe, a également assisté à l’événement en qualité de président du jury.

Cette année 2021, neuf prix, parrainés chacun par un partenaire national de la FPI, ont été décernés parmi par 508 projets candidats.

C’est la « Tour Tip » à Angers (49), parrainée par la SOFCIM et la Caisse d’épargne, qui remporte la Pyramide d’Or de la FPI. Lancée par Atao Promotion et Open Partners, l'opération est issue de la consultation « Imagine Angers » amorcée par la Ville. Le projet consiste à fédérer la communauté du plateau des Capucins, proposant un parcours à la fois résidentiel, emploi et formation. L’ensemble de 182 logements, dessiné par l’agence Rolland et Associés, veut accueillir dès sa livraison, prévue fin 2022, les étudiants et jeunes actifs, mais aussi des familles primo-locataires et primo-accédants.

« Tour Tip » à Angers (49), co-promotion d'Atao Promotion et d'Open Partners, imaginée par l’agence Rolland et Associés - Crédit photo : Agence Rolland et Associés

La Pyramide de l’Innovation industrielle, dont le parrain est le Groupement Industriel de la Prescription (GIP), est remportée cette année par le projet « Les jardins d'embruns » à Biganos (33). C’est aux portes du bassin d’Arcachon que l’opération de Quartus Résidentiel sera érigée, pour une fin des travaux estimée au 1er trimestre 2023. Il s’agit d’une résidence construite à partir de matériaux géosourcés. 30 000 briques de terre ont été extrudées pour mettre en œuvre sept immeubles de 83 logements dont 93 % traversants. Ce parc, dessiné par les architectes de l’agence Joly & Loiret bénéficie d’une ventilation naturelle optimale et d’un système de coursive à deux niveaux, pour limiter l’utilisation des ascenseurs.

« Les jardins d'embruns » à Biganos (33) de l’opération de Quartus Résidentiel et de l’agence Joly & Loiret - Crédit photo : Agence Joly & Loiret

Dans la catégorie Pyramide de l’Immobilier d’entreprise, parrainée par SMABTP, le projet « Marcadet », lauréat, tend à être une « bulle d’oxygène au-dessus de la Butte Montmartre », à Paris (75). 4 500m2 de terrasses et balcons végétalisés, 650 m2 de jardins d’hiver, plus de 4 000 m2 de toiture végétalisée… L’« oasis bas carbone » imaginé par Frédéric Chartier de l’agence Chartier-Dalix et porté par l’opérateur WO2, rassemble 25 000 m2 de bureaux, 3000 m2 de commerces et services ainsi que 2 500 m3 de résidence étudiante de 78 logements. Construit en bois massif et à partir de 18 tonnes de matériaux récupérés lors de la déconstruction, le bâtiment sera achevé fin mars 2024.

« Marcadet » à Paris (75) de WO2 et de Frédéric Chartier - Crédit photo : Frédéric Chartier

La Pyramide de la mixité urbaine, parrainée par Koregraf, a été décernée à la reconversion de l’Hôtel des Postes de Strasbourg (67) en ensemble résidentiel et tertiaire. Piloté par Bouygues Immobilier, le chantier tend à garder sa façade ancienne, sa cour intérieure avec escaliers, ses fresques historiques, sa galerie de circulation voutée, tout en se conformant aux réglementations environnementales. Selon les plans esquissés par Patrick Weber, de l’agence Weber & Keiling, la structure se composera de 184 logements, dont 40 logements en locatif social, 63 logements en accession privée, d’une résidence services seniors. A cela s’ajoutent des bureaux neufs et réhabilités, une résidence services pour seniors, une brasserie, un bureau de poste et un parc de stationnements en sous-sol. Prévoyant également un réseau de chaleur alimenté à 72 % par des énergies renouvelables, les travaux finiront au second semestre 2022.

La Pyramide de la Conduite responsable des opérations, parrainée par Apave, a été gagnée par le projet « La Baratière » à Vitré (35). Ce site historique de la ville bretonne, occupé par un château du XIIIème siècle entouré d’un parc arboré, sera réhabilité d’ici juin 2023 en résidence sénior. Appelé Heurus, ce parc de 106 logements s’accompagnera d’autres travaux. Ces derniers donneront naissance à 250 logements (dont 91 logements collectifs), deux résidences de logements libres (51 et 40 lots), une résidence de 44 logements sociaux neufs ainsi que six logements réhabilités dans une ancienne forge. Le tout pour assurer une mixité générationnelle et sociale, selon les objectifs de l’opérateur Réalités et de l’agence d’architecte Clénet Brosset.

« La Baratière » à Vitré (35) de l’opérateur Réalités et de l’agence d’architecte Clénet Brosset - Crédit photo : L'agence d’architecte Clénet Brosset

Le chantier « SoritA » de l’opérateur Valoptim et l’architecte Sandra de Lamotte de l’agence IF Architectes a remporté la Pyramide du Bâtiment bas carbone, parrainée par EDF. Il s’agit du premier programme issu de la nouvelle marque « My Wood Loft » de Valoptim, spécialisée dans l’architecture réversible. Sur une parcelle de 1040 m2 à Montreuil (93), s’érigera, d’ici fin mars 2022, une résidence en construction 100 % bois de 16 logements et de 4 ateliers. 452 m2 de pleine terre et jardins, mais aussi 250 m2 de toitures terrasses végétalisées formeront un îlot végétal au sein du parc. Ce dernier sera géré par les résidents, arrosé par récupération des eaux de pluie, planté de jardins collectifs, et équipé du plus grand mur à microfaunes d'Ile-de- France, pour faire revenir les papillons et les oiseaux au cœur de cette ville de la banlieue parisienne.

« SoritA » à Montreuil (93) de Valoptim et Sandra de Lamotte - Crédit photo : Sandra de Lamotte



La Pyramide des premières réalisations, parrainée par la Banque Populaire, a été remportée par « Le Phoenix », programme tertiaire piloté par Citadium & Nord-Est Aménagement Promotion (NEAP). Situé au sein du nouveau quartier d’affaires de Clairmarais à Reims (51), l’immeuble de six niveaux a vu sa première phase achevée en décembre 2020, qui représente 4200 m2 de surface planchers. Sa structure, pensée par le cabinet Laba Architectes, se veut contemporaine et sobre par son jeu d’enduit blanc et de matériaux composites noirs. Elle mise également sur l’accessibilité et le confort d’usage, avec des halls et des escaliers séparés, des surfaces découpables à volonté à partir de 130m2. Le projet compte aussi 875 m2 de terrasses, dont environ 30% végétalisées.

« Le Phoenix », programme tertiaire piloté par Citadium & Nord-Est Aménagement Promotion (NEAP) et imaginé par le cabinet Laba Architectes - Crédit photo : Laba Architectes

La Pyramide du Vote du grand public, gérée par GRDF, récompense quant à elle trois lauréats. D’abord le projet « Parc des Belles Rives » à Orléans (45), projet de rénovation géré par In Situ Promotion et dessiné par le cabinet L’Heude & Associés. L’opération consiste à établir dans l’ancienne guinguette au bord du Loiret 23 logements, du 2 à 5 pièces, une maison de 3 pièces ainsi qu'un local de bureau, d’ici décembre 2022. Vient ensuite le programme « Lily » du groupe Launay et de l’agence Philippe Dubus Architectes. Dans une architecture « tellurique et épurée » mêlant bois et béton, 37 logements s’étaleront sur un terrain cylindrique et sur pilotis à Cesson-Sévigné (35), vers fin mars 2022. Enfin, le projet « Namaste » propose un bâtiment de cinq étages et deux maisons de ville dans le centre de à Montpellier (34). Livré en juillet dernier par l’opérateur Helenis, l’ensemble se compose d’éléments transparents imaginés par A.C.O Architectes qui contrastent avec les tons mordorés des structures alentours.

Lauréat de la Pyramide de la Stratégie BIM & Data, décernée par Socotec, le projet « Wood I like » de l’opérateur Livinx fait la part belle à la verdure. Ce futur parc de logements à Noisy-le-Grand (93), achevée en second trimestre 2022, intégrera un écoquartier de la commune, sur les bords de la Marne. La résidence se composera d’une structure et enveloppe bois, associée à la brique et aux béton brut, d’après des plans conçus de Mathieu Durbec de l’atelier JBMN Architectes ; qui n’a pas hésité à recourir à un configurateur en ligne et à la maquette 3D. Des technologies permettant à chaque acquéreur d’aménager librement son logement, et de gérer les travaux modificatifs acquéreur (TMA) avec, un devis en temps réel.

« Wood I like » à Noisy-le-Grand (93) de l’opérateur Livinx et conçu par de Mathieu Durbec de l’atelier JBMN Architectes - Crédit photo : Atelier JBMN Architectes



Virginie Kroun

Photo de Une : Site web de la FPI