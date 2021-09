Construction : des chiffres encore légèrement inférieurs aux niveaux d'avant-crise

Le dernier bilan des chiffres de la construction de logements à fin août montre que la reprise des permis de construire reste plus dynamique que celle des mises en chantier sur les 3 derniers mois. Ce dernier trimestre, les chiffres dépassent la moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire, mais sur 12 mois, ils restent en réalité légèrement inférieurs.

Le ministère de la Transition écologique publiait ce mercredi 29 septembre les chiffres de la construction à fin août.

Les permis de construire plus dynamiques que les mises en chantier

Comme lors du mois précédent, le dernier bilan montre que la reprise des permis de construire est restée plus dynamique que celle des mises en chantier, bien que l'écart se soit réduit.

Entre juin et août 2021, les permis de construire ont augmenté de +0,4 % par rapport aux trois mois précédents (après +2,8 % à fin juillet). Dans le détail, les logements individuels tirent encore leur épingle du jeu avec +2,7 %, contre +0,7 % pour les logements en résidence, et -1,6 % pour les logements collectifs. Au total, le nombre de permis de construire délivrés ces trois derniers mois dépasse encore la moyenne des douze mois précédant le premier confinement, de +1,4 %.

Inversement, les mises en chantier, très dynamiques depuis la fin du premier confinement, sont en légère baisse depuis quelques mois. A fin août, elles enregistrent un repli de -4,4 % par rapport aux trois mois précédents (après -5,5 % à fin juillet). Là aussi, les logements collectifs pâtissent d'une baisse importante, avec -6,7 %, contre -0,7 % dans l'individuel. Mais le bilan total des mises en chantier sur les trois derniers mois reste au-dessus de la moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire, avec +2,2 %.

Une comparaison en trompe-l'oeil

Sur douze mois, de septembre 2020 à août 2021, 453 600 logements ont été autorisés à la construction, soit 54 000 logements de plus que pendant les douze mois précédents (+13,5 %). Parallèlement, 386 300 logements ont été mis en chantier, soit 26 600 logements de plus qu'entre septembre 2019 et août 2020 (+7,4 %). Mais ces hausses sont à prendre avec des pincettes, car la période de comparaison inclut le tout premier confinement, durant lequel les permis de construire et l'activité des chantiers avaient complètement cessé pendant plusieurs semaines.

Le ministère précise que les chiffres de septembre 2020 à août 2021 restent en réalité légèrement inférieurs aux niveaux des douze mois précédant la crise sanitaire, avec -0,9 % pour les permis de construire, et -0,4 % pour les mises en chantier.

