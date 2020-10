Le Ministère de la Transition écologique, qui comprend désormais le Logement, publiait les chiffres de la construction à fin août ce mercredi 30 septembre. Des chiffres encore lourdement impactés par la crise liée au Covid-19 et le confinement, avec l'arrêt des chantiers et des délivrances de permis de construire.

Les chiffres de la construction de logements confirment une reprise à deux vitesses, à fin août, entre les mises en chantier qui ont nettement rebondi, et les permis de construire qui peinent à reprendre, ce qui ne présage rien de bon pour l'activité du bâtiment dans les mois à venir.

Un rebond pour les mises en chantier

Dans le détail, 88 300 logement ont été commencés de juin à août 2020, soit un niveau à peu près identique aux trois mois précédant le strict confinement, et même une croissance de +2,2 % par rapport à un an plus tôt !

De juin à août, il y a eu un rebond des mises en chantier de +53,6 % comparé aux trois mois affectés par le confinement, période durant laquelle elles avaient chuté de -35,2 %.

Sur un an, 380 300 logements ont été mis en chantier, soit 27 900 de moins (-6,8 %) que les 12 mois précédents. La baisse est plus marquée pour les logements individuels groupés (-10,4 %) et les logements collectifs (-8,3 %), que pour les logements individuels purs (-5,9 %).

Les chiffres de la construction de logements à fin août 2020. Source : SDES, Sit@del2

… mais les permis de construire peinent à reprendre

L'inquiétude se confirme en revanche davantage du côté des permis de construire. Certes, ils ont globalement repris de juin à août, avec +33 % par rapport au trois mois de confinement (durant lesquels ils avaient chuté de -43,1 %), mais la tendance reste bien en-dessous des mois précédant la crise, avec -24 %.

Sur l'année, ce sont 51 900 logements en moins qui ont été autorisés (-11,7 %), soit une chute importante, qui devrait lourdement impacter l'activité à venir. Comme pour les mises en chantier, ce sont les logements collectifs et les logements individuels groupés qui ont le plus pâti de la crise, avec respectivement -16,5 % et -11,6 %, contre -7,2 % pour le logement individuel pur.

Face à cette chute des permis de construire, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) s'inquiètent particulièrement pour les mois à venir.

C.L.