Le ministère de la Transition écologique a pris le relais du ministère de la Cohésion des Territoires en publiant pour la première fois le bilan de la construction au deuxième trimestre 2020 ce mercredi 29 juillet. A fin juin, les mises en chantier ont bien repris, avec -18,7 % par rapport au trois mois précédant le confinement (contre -45,8 % annoncés entre mars et mai). La chute des permis de construire s'est en revanche confirmée, avec -45,5 %. Un chiffre inquiétant pour l'activité de la construction dans les mois à venir.

Un bilan moins catastrophique que prévu pour les mises en chantier

Le bilan se révèle finalement moins catastrophique que prévu pour les mises en chantier, avec -24,2 % par rapport à l'année précédente, et -18,7 % par rapport au premier trimestre 2020. Le nombre de mises en chantier débutées en mai a en effet été revu à la hausse, avec -24 % par rapport au trois mois précédant le confinement (contre une chute de -40 % initialement annoncée). Le ministère de la Transition écologique explique cette révision par la difficile remontée des informations dans le contexte de crise.

L'inquiétante baisse des permis de construire se confirme

En revanche, la chute des permis de construire s'est bien confirmée, avec -43,6 % par rapport à un an plus tôt, et -45,5 % par rapport aux trois mois précédents.

Il faut dire que l'activité a très rapidement repris sur les chantiers dès la publication du guide de l'OPPBTP début avril, et s'est encore accélérée après le déconfinement du 11 mai. Pour ce qui est de la délivrance des permis de construire, le sujet est resté plus compliqué, avec un ralentissement des procédures, en partie lié au report du second tour des élections municipales à fin juin et au retard accumulé pendant le confinement. Dans ce contexte, l'accélération de la dématérialisation des procédures est en effet devenue primordiale.

Dans le détail, cette baisse des permis de construire a été très marquée pour le collectif au deuxième trimestre, avec -51,8 %, et même -76 % au mois d'avril. Toutefois, les autorisations de logements collectifs se sont progressivement redressées en juin, avec -31 % par rapport à la moyenne des trois mois précédant le confinement.

Evolution du nombre de logements autorisés et commencés à fin juin (par rapport au 3 mois précédents)

Source : SDES, Sit@del2

48 900 logements autorisés en moins sur un an

Sur un an, entre juillet 2019 et juin 2020, 398 500 logements ont été autorisés à la construction, c'est 48 900 unités en moins (-10,9 %) comparé à l'année précédente. Parallèlement, 376 000 logements ont été commencés, soit 31 300 en moins (-7,7 %).

La difficile reprise des logements autorisées est particulièrement inquiétante, car elle présage une baisse d'activité à venir pour la construction, et du nombre de mises en vente.

Evolution du nombre de logements autorisés et commencés (par rapport à l'année précédente)

Source : SDES, Sit@del2

C.L.