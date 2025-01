Après deux années de recul, les ventes de Century 21 dans l’immobilier ancien ont progressé grâce à une baisse des prix et des taux d'intérêt. Une dynamique qui, selon les experts, devrait se poursuivre en 2025.

Après une année 2023 marquée par une baisse généralisée des transactions immobilières, 2024 a été celle du redressement pour le marché de l’immobilier ancien, au sein du réseau d’agences immobilières Century 21.

Ce retournement, « amorcé dès l’été », selon Charles Marinakis, président de Century 21, s’est confirmé par une forte reprise des ventes au dernier trimestre. À l’échelle nationale, le réseau a enregistré une hausse de près de 3 %.

Une baisse des taux et des prix favorables

Plusieurs facteurs expliquent ce rebond, dont la baisse progressive des taux d’intérêt, désormais entre 3 % et 3,5 %, et le ralentissement de l’inflation. Les conditions d’octroi de prêts immobiliers, assouplies par les banques, ont également renforcé le pouvoir d’achat des ménages.

Sur l’année 2024, les prix ont continué de reculer : -3,8 % pour les maisons, à 2 473 €/m2, et -0,7 % pour les appartements, à 4 113€/m2. Depuis 2022, les baisses cumulées atteignent 5,6 % pour les maisons et plus de 4 % pour les appartements.

En termes de budget, les acquéreurs ont également réduit la surface des biens, le prix moyen d’une maison chutant de près de 8 % (265 211 €) et celui d’un appartement de 6,5 % (224 263 €).

Des disparités régionales persistantes

À Paris, la baisse des prix (-4,8 % en 2024, -12 % depuis 2020) a permis une reprise des ventes, avec une hausse de 3 %. Le prix moyen par mètre carré est tombé à 9 321 €, et le délai de vente s’est légèrement réduit à 94 jours. Cependant, l’investissement locatif continue de reculer, ne représentant plus que 26,8 % des transactions.

En Île-de-France, les prix des maisons (-4,6 %) et des appartements (-2,3 %) ont également poursuivi leur ajustement. Si les Hauts-de-Seine se démarquent avec une hausse des volumes de vente (+9,9 %), d'autres départements comme les Yvelines enregistrent les plus fortes baisses de prix (-7,2 %).

À l’échelle des régions, seules quatre d'entre elles affichent encore une baisse d’activité au sein de Century 21, dont la Bretagne (-12,2 %) et les Pays de la Loire (-4,7 %). En revanche, des zones comme la Nouvelle-Aquitaine connaissent un rebond notable (+13,8 %). Certaines régions, comme la Bourgogne-Franche-Comté ou la PACA, enregistrent même une hausse des prix, traduisant un effet de rattrapage.

Des perspectives optimistes pour 2025

La dynamique amorcée fin 2024 devrait se poursuivre en 2025 pour Century 21, sous réserve de la stabilisation des taux d’emprunt autour de 3 %. « Le marché devrait atteindre 850 000 ventes en 2025 », a déclaré M. Marinakis.

Cette configuration pourrait enfin permettre à de nombreux Français de concrétiser leur rêve d’accéder à la propriété.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock