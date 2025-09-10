Ultima Capital : Yoda PLC prend le contrôle et repositionne l’opérateur suisse sur l’ultra-luxe

Un recentrage stratégique sur l’hôtellerie ultra-luxe

Depuis ses débuts, Ultima Capital a développé un portefeuille concentré d’actifs premium en Europe, avec un positionnement résolument ultra-luxe. L’entrée de Yoda PLC consacre un virage assumé : moins de dispersion, plus d’intégration opérationnelle. L’objectif est d’élever de manière homogène les standards de service sur l’ensemble des établissements afin d’augmenter le pricing power, d’allonger la durée moyenne de séjour et d’améliorer les indicateurs clés d’exploitation (taux d’occupation, RevPAR, marge d’EBITDA). Ce recentrage traduit une conviction : sur des marchés à fortes barrières à l’entrée, la différenciation se gagne par l’expérience, la cohérence de marque et l’exécution.

Allocation du capital : discipline et lisibilité

Le nouveau cadre actionnarial va de pair avec une discipline d’allocation du capital. Ultima Capital prévoit d’arbitrer de façon rigoureuse entre :

Rénovations ciblées des actifs « prime » présentant le plus fort potentiel de revalorisation ;

Cessions d’actifs non stratégiques pour simplifier le périmètre et réduire la complexité opérationnelle ;

Acquisitions opportunistes lorsque le couple rendement/risque est jugé attractif, avec une intégration rapide dans des standards communs.

Le renforcement du bilan — environ 530 M€ d’actifs apportés, plus de 100 M CHF de liquidités et un prêt à terme de 150 M CHF — offre la flexibilité nécessaire pour exécuter cette feuille de route tout en préservant la capacité d’investissement dans la durée.

Opérations structurantes : l’exemple Nammos Mykonos

Parmi les opérations récentes, l’apport de Nammos Mykonos constitue un jalon clé : 120 M CHF contre actions, sur la base d’une valorisation de 133,7 M€. Cette transaction illustre la trajectoire recherchée : accroître l’exposition d’Ultima Capital à des actifs iconiques situés dans des emplacements d’exception, où la rareté soutient la performance de long terme. En consolidant de tels actifs dans un cadre d’exploitation unifié, la société entend accélérer la conversion du capital investi en flux de trésorerie récurrents et en progression mesurable des KPI hôteliers.

Gouvernance clarifiée et message au marché

La gouvernance évolue pour refléter la nouvelle réalité capitalistique. Les fondateurs Max-Hervé George et Byron Baciocchi restent mentionnés au titre de l’historique de la plateforme, tandis que la conduite de la stratégie s’effectue désormais sous l’égide de Yoda PLC. Le message au marché se concentre sur trois piliers : stabilité, transparence et discipline financière. L’ambition est de reconnecter la trajectoire opérationnelle d’Ultima Capital avec une création de valeur tangible pour l’ensemble des parties prenantes, grâce à un calendrier de priorités lisible et à des objectifs opérationnels suivis dans la durée.

Feuille de route opérationnelle (12–24 mois)

1) Intégration et standardisation. Déployer des standards communs sur l’ensemble du portefeuille — expérience client, maintenance, approvisionnements, systèmes — afin de lisser la qualité de service, d’améliorer la productivité et de faciliter le pilotage de la performance.

2) Montée en gamme. Investir de manière ciblée dans la rénovation et la montée en gamme des actifs à plus fort potentiel, pour soutenir le pricing, renforcer la notoriété et stimuler le taux d’occupation en haute comme en moyenne saison.

3) Optimisation du portefeuille. Arbitrer les actifs non core, concentrer le capital sur les destinations et segments présentant un avantage compétitif net (localisations « trophy », barrières à l’entrée, clientèle internationale à haut pouvoir d’achat).

4) Partenariats sélectifs. Nouer des alliances opérationnelles et de marque pour accélérer l’innovation service, la distribution et le remplissage (yield management, canaux directs, programmes relationnels).

5) Discipline financière. Prioriser les projets au retour sur capital le plus élevé, optimiser la structure de dette (maturités, coût moyen, couverture) et préserver une liquidité suffisante pour saisir les opportunités de marché.

Perspectives : exécution et création de valeur

Sur l’horizon 12 à 24 mois, Ultima Capital vise une exécution disciplinée de sa stratégie : montée en gamme des actifs phares, simplification du périmètre, amélioration continue des indicateurs d’exploitation et conversion du nouveau cadre actionnarial en flux de trésorerie récurrents. Avec la prise de contrôle de Yoda PLC (environ 54 % du capital), l’appui d’apports d’actifs d’environ 530 M€, de liquidités supérieures à 100 M CHF et d’un prêt à terme de 150 M CHF, la société dispose des leviers nécessaires pour accélérer son repositionnement sur l’hôtellerie ultra-luxe et générer une valeur durable.

