Les derniers chiffres de la Banque de France sont tombés. Le niveau de nouveaux crédits immobiliers recule en janvier. Le tout couplé à une légère progression des taux d’intérêts moyens.

Après un rebond de 33 % comptabilisé en 2025, les nouveaux crédits immobiliers connaissent un nouveau recul ce mois de janvier. Hors renégociations, la production de crédits à l’habitat s’établit à 10,9 milliards d’euros, d’après les chiffres de la Banque de France.

Soit moins que les 12,7 milliards d’euros enregistrés en décembre dernier, mais plus que les 10 milliards d’euros en janvier 2025.

Légère hausse dans les taux d’intérêt moyens

« Le taux de croissance des encours de crédit à l'habitat aux ménages continue à se redresser (+0,8 % en glissement annuel à fin janvier 2026 après +0,7 % en décembre 2025) », lit-on dans le point de conjoncture publié le 9 mars 2026.

« La production de crédits à la consommation tombe à 4,9 Mds€ en janvier, après une moyenne de 5,6 Mds€ sur l'exercice 2025 », est-il également précisé.

Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits à l’habitat monte à 3,17 %, contre 3,08 % en décembre. Le niveau reste en dessous de 15 points par rapport au niveau d’il y a un an, à 3,32 % en janvier 2025. Peu surprenant, quand l’Observatoire Crédit Logement/CSA prévoit des taux en hausse jusqu’en 2027.

Rappelons que les crédits immobiliers ont funestement plongé entre mi-2022 et début 2024. Une évolution due à l’augmentation des taux directeurs par la Banque centrale européenne (BCE) pour faire face à la crise inflationniste, sur fond de guerre en Ukraine. Les taux moyens avaient culminé à 4,17 % début 2024.

Peut-on craindre une nouvelle flambée des coûts face aux tensions géopolitiques en Iran ? Côté construction, la tendance a déjà été observée sur des matériaux essentiels à la construction…