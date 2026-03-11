Après la stabilité, nouveau fléchissement dans les nouveaux crédits immobiliers
Publié le 11 mars 2026 à 11h00, mis à jour le 11 mars 2026 à 17h12, par Virginie Kroun
Après un rebond de 33 % comptabilisé en 2025, les nouveaux crédits immobiliers connaissent un nouveau recul ce mois de janvier. Hors renégociations, la production de crédits à l’habitat s’établit à 10,9 milliards d’euros, d’après les chiffres de la Banque de France.
Soit moins que les 12,7 milliards d’euros enregistrés en décembre dernier, mais plus que les 10 milliards d’euros en janvier 2025.
Légère hausse dans les taux d’intérêt moyens
« Le taux de croissance des encours de crédit à l'habitat aux ménages continue à se redresser (+0,8 % en glissement annuel à fin janvier 2026 après +0,7 % en décembre 2025) », lit-on dans le point de conjoncture publié le 9 mars 2026.
« La production de crédits à la consommation tombe à 4,9 Mds€ en janvier, après une moyenne de 5,6 Mds€ sur l'exercice 2025 », est-il également précisé.
Le taux d’intérêt moyen des nouveaux crédits à l’habitat monte à 3,17 %, contre 3,08 % en décembre. Le niveau reste en dessous de 15 points par rapport au niveau d’il y a un an, à 3,32 % en janvier 2025. Peu surprenant, quand l’Observatoire Crédit Logement/CSA prévoit des taux en hausse jusqu’en 2027.
Rappelons que les crédits immobiliers ont funestement plongé entre mi-2022 et début 2024. Une évolution due à l’augmentation des taux directeurs par la Banque centrale européenne (BCE) pour faire face à la crise inflationniste, sur fond de guerre en Ukraine. Les taux moyens avaient culminé à 4,17 % début 2024.
Peut-on craindre une nouvelle flambée des coûts face aux tensions géopolitiques en Iran ? Côté construction, la tendance a déjà été observée sur des matériaux essentiels à la construction…
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
Une banque d'accueil en HIMACS au design captivant
En tant que l'un des plus grands assureurs santé d'Allemagne, AOK avait besoin de projeter une image professionnelle mais accueillante dans sa zone de réception. C'est pourquoi ils ont fait appel à un...
Les nouveaux crédits immobiliers bondissent de 33 % en 2025
Après un creux historique en 2024, le crédit immobilier rebondit en 2025, soutenu par des taux en baisse et le retour des primo-accédants.
Les taux de crédit immobilier risquent encore d'augmenter, selon Crédit Logement
L’Observatoire Crédit Logement/CSA prévoit des taux en hausse jusqu’en 2027, limitant l’accès au crédit pour une large partie des ménages.
Assurance Emprunteur de PRO BTP, la garantie de faire d’importantes économies
PRO BTP vous accompagne pour vos projets professionnels. Faites-nous aussi confiance pour vos projets personnels ! Si vous êtes sur le point de signer un prêt immobilier ou que vous êtes déjà propriétaire,...