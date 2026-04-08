Le taux moyen des prêts immobiliers atteint 3,23 % en février. Malgré la hausse, le montant total prêté progresse et le marché reste dynamique.

En février, le taux moyen des crédits immobiliers en France a progressé par rapport au mois précédent, selon les données publiées mardi 7 avril par la Banque de France. Cette hausse n’a toutefois pas eu d’impact sur le volume total des prêts accordés par les établissements bancaires.

Dans le détail, le taux moyen des nouveaux crédits immobiliers, hors renégociations, s’établissait à 3,23 % en février, contre 3,17 % en janvier.

« Le même mouvement est également observé chez nos voisins européens », souligne la Banque de France.

Ce taux moyen ne prend pas en compte les frais annexes, tels que l’assurance emprunteur ou les commissions de courtage.

Tous frais inclus, le taux d’intérêt atteignait 3,89 % au premier trimestre, ce qui représente environ 44 000 euros d’intérêts pour chaque tranche de 100 000 euros empruntés sur 20 ans.

Malgré cette hausse des taux, perceptible depuis décembre, la demande des acheteurs reste soutenue. Le montant total des prêts accordés a ainsi progressé en février, s’élevant à 11,6 milliards d’euros, contre 10,9 milliards en janvier.

Impact de la guerre en Iran

Les professionnels de l’immobilier suivent attentivement les barèmes mensuels des établissements bancaires et redoutent une hausse plus importante des taux dans les prochains mois, liée au conflit en Iran.

Depuis fin février, les attaques israélo-américaines contre l’Iran ont en effet créé des tensions sur les taux d’intérêt de la dette souveraine dans plusieurs pays, dont la France.

Le taux de la dette française à échéance dix ans a ainsi frôlé les 3,90 % le 27 mars, alors qu'il évoluait autour de 3,20 % fin février.

Les banques dépendent de ces taux, puisqu’elles empruntent sur les marchés avant de prêter aux particuliers et aux entreprises.

« Le regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, depuis fin février, fait peser un risque inflationniste susceptible de rebattre les cartes du marché immobilier », préviennent les courtiers de Cafpi.

Avec AFP