Au premier trimestre 2026, l'immobilier affiche des indicateurs majoritairement dans le rouge, avec des délais d’écoulement record et un investissement des ménages en baisse. Les réservations au détail des investisseurs sont au contraire en léger mieux, une « lueur d'espoir », selon la Fédération des promoteurs immobiliers.

« Nous sommes en face de chiffres qui nous laissent sans voix ! » Alors que la FPI dévoile le bilan de l'immobilier français pour le premier trimestre 2026, son président Pascal Boulanger reste perplexe. Alors que la guerre au Moyen-Orient impacte l'ensemble de l'économie dans l'Hexagone, la grande majorité des indicateurs est dans le rouge.

Paradoxalement, Didier Bellier-Ganière, délégué général de la FPI, se félicite que « le logement [ait] retrouvé sa place au centre de l'agenda politique ». Mais l’investissement des ménages repart pourtant à la baisse au T1 2026 (-0,7 %) devant un « climat d'anxiété généralisée » et une inflation qui accélère (+2,2 % en avril contre +0,9 % en février, selon l'INSEE).

Une amélioration sur les autorisations à confirmer

Résultat : les délais d'écoulement s'allongent à près de 20 mois en moyenne, soit deux fois plus qu'il y a quatre ans. Ces délais dépassent même les 40 mois à Clermont-Ferrand, Orléans ou encore Grenoble. « De mémoire, on a jamais eu de chiffres pareils », alerte Pascal Boulanger qui estime qu'au-dessus de 12 mois, « cela traduit une sur-offre, alors que l'offre est déjà très faible ».

La FPI souligne cependant un rebond de la construction neuve (+29,3 %) qui ne permet pas au secteur de réellement reprendre des couleurs, alors que les ventes de logements neufs ont reculé de près de 14 % par rapport au T1 2025.

« On était très bas sur les autorisations, donc on reste bas même avec cette augmentation », confirme Didier Bellier-Ganière, qui ajoute qu'un pic « totalement atypique » a été observé en mars, autour des 25 000. Un sursaut qu'il explique en partie par les élections municipales, ce qui renforce sa prudence concernant l'interprétation de ces chiffres trimestriels. La fédération rappelle d'ailleurs que la moyenne de mars 2020 à mars 2026 des autorisations mensuelles en France s'établit à 16 375, soit près de 3 000 de moins que sur la période entre mars 2014 et mars 2020.

Le délégué général de la FPI déplore aussi la baisse des mises en vente sur trois mois, qui passent de 14 423 au T1 2025 à 11 649 au T1 2026 après une « stabilisation » l'année dernière. « C'est catastrophique », ajoute Pascal Boulanger. « On n'a jamais atteint un niveau aussi bas. »

Les réservations sur trois mois pâtissent également de la dynamique générale de l'immobilier en France, avec une baisse de 10,8 % des ventes aux particuliers et de 35 % des ventes en bloc.

La FPI vise environ 4 000 investissements par mois grâce au dispositif Jeanbrun

« Lueur d'espoir », en revanche en ce qui concerne les réservations au détail sur trois mois aux investisseurs. Celles-ci augmentent de 22,8 %, en partie grâce à la sensibilisation au statut du bailleur privé, qui aurait aussi profité à d'autres formes d'investissements de particuliers, selon la FPI.

Même si la fédération note que le volume reste très faible (3 049 opérations sur le trimestre). Et, pour l'heure, les investissements directement concernés par le « dispositif Jeanbrun » (autre nom du statut du bailleur privé), sont encore loin des attentes de l'aveu de Pascal Boulanger.

« On vise 50 000 investissements par an, soit environ 4 000 par mois grâce au dispositif Jeanbrun. Il faut qu'il se mette en route parce que pour l'instant, on en est très loin », évoquant quelques dizaines de recours pour chacun des promoteurs lui ayant fait des retours pour l'instant.

Pascal Boulanger affirme par ailleurs avoir déjà fait plusieurs points d'étape avec Sébastien Lecornu et Vincent Jeanbrun, notamment à l'occasion de leurs annonces sur la proposition de loi Logement, du côté de Marseille, fin avril. Des échanges qui semblent le convaincre de l'écoute du gouvernement. « J'ai la conviction que ce gouvernement veut nous aider », affirme-t-il. Même si le président de la FPI voudrait bien que le statut du bailleur privé soit étendu, notamment aux maisons individuelles, qui en sont exclues, et compte bien ne pas être « l'un des grands oubliés du plan de relance logement ».