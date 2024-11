Réservations de logements neufs : un effet rebond avant la fin du Pinel

Portées par les dernières opportunités avant la fin du dispositif Pinel, les réservations de logements neufs ont progressé au troisième trimestre 2024. Mais le déficit de mise en vente et les disparités régionales pèsent encore lourdement sur le marché.

Les réservations de logements neufs par des particuliers affichent une légère reprise au troisième trimestre 2024, selon les statistiques publiées par le ministère du Logement. Entre juillet et septembre 2024, 17 456 logements ont été réservés, marquant une hausse de plus de 4 % par rapport au trimestre précédent et de 5,8 % sur un an.

Ce rebond, souligné également par la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), s’explique notamment par un effet d’anticipation des investisseurs locatifs, désireux de bénéficier des avantages fiscaux du dispositif Pinel avant sa disparition programmée au 31 décembre.

Une dynamique qui profite à l'habitat collectif et aux maisons individuelles

Les appartements en habitat collectif, avec 16 644 unités réservées (+4,7 %), et les maisons individuelles (+3,7 %) profitent tous deux de cette dynamique.

Cependant, l’offre peine à suivre la demande : seulement un peu plus de 13 900 logements neufs ou réhabilités ont été mis en vente au cours du trimestre, soit une baisse de près de 6 % par rapport au trimestre précédent, et de 30,4 % sur un an. Il s’agit du niveau de commercialisation le plus bas depuis fin 2018.

Ce déficit d’offres réduit progressivement le stock de logements disponibles : 121 008 unités étaient proposées à la vente fin septembre, en baisse de 3,4 % par rapport à fin juin et de 9,7 % sur un an. Les institutionnels, qui représentent une part significative du marché, suivent une tendance inverse, avec une baisse de 3,5 % des réservations, atteignant 14 310 logements.

Sur le plan des typologies, la demande se concentre principalement sur les petites surfaces, tandis que les logements de plus de quatre pièces accusent un recul des réservations et des mises en vente.

Des prochains mois décisifs...

En termes géographiques, les zones les plus tendues, telles que Paris, la Côte d’Azur, la frontière suisse et les grandes métropoles de plus de 250 000 habitants, enregistrent une augmentation des réservations. En revanche, le reste du territoire enregistre une chute d’environ 20 %.

Si le rebond des réservations marque un signe encourageant, il illustre également les défis persistants du secteur, entre une offre insuffisante et une demande localisée dans les zones les plus denses. Les prochains mois, marqués par la fin du dispositif Pinel, s’annonceront cruciaux pour évaluer la résilience du marché du neuf.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock