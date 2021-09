La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) a publié, ce jeudi 16 septembre, les chiffres du second trimestre 2021 de son observatoire statistique national. Il indique notamment que les ventes de logements neufs ont repris au premier semestre, précisant toutefois qu'elles ne retrouvent toujours pas leurs niveaux d’avant crise. Au total, plus de 70 000 logements neufs ont été vendus, soit une baisse de 12 % par rapport au premier semestre 2019. Les détails.

« Il n’y a pas d’effet de rattrapage », annonce Marc Villand, président de la FPI Ile-de-France. En effet, le marché du logement du neuf a repris au premier semestre 2021, mais ne retrouve pas ses niveaux d’avant-crise, poursuivant ainsi une baisse entamée depuis plusieurs années. La FPI a rapporté ce jeudi qu'au premier semestre, 70 402 logements neufs ont été vendus, soit une hausse de 21,6 % sur un an, mais une baisse de 12 % par rapport au premier semestre 2019.

« C’est une bonne nouvelle en trompe-l’œil », déclare la fédération, précisant que 2020 était une année historiquement faible.

Les permis de construire ne retrouvent pas leurs niveaux d'avant-crise

La FPI soutient que le marché de l’immobilier est dans une demande plutôt dynamique. « Côté demande, les indicateurs s’améliorent, les clients sont là, les programmes se vendent bien. Si nous n’avons pas encore retrouvé le niveau d’activité d’avant 2020, c’est que nous manquons de logements à vendre », souligne Pascal Boulanger, président de la FPI France.

En effet, l’offre reste très contrainte. Entre le deuxième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2021, l'offre commerciale a a chuté de 27,8 %, pour un total de 32 000 logements en moins en trois ans. Par ailleurs, seulement 35 000 logements collectifs sont en projet, 20 000 de moins qu’à la même date en 2019. Une chute qui correspond à la longue période des élections municipales et à la crise sanitaire, mais qui depuis ne remonte que « très lentement ». Si le nombre de permis de construire a repris au deuxième trimestre (+5,2 %), ils ont baissé d'environ un quart sur les trois dernières années. « Il faut que les maires reprennent les stylos pour signer les permis de construire ! », a interpellé le président.

Quant aux mises en vente, elles ont également baissé de 21,1 % au premier semestre par rapport à la même période en 2019. Côté prix, ils continuent à progresser, en particulier en régions. « Les gens quittent l'Île-de-France pour chercher autre chose », confirme Marc Villand.

Une situation dont le gouvernement a pris conscience récemment puisque Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, avait annoncé le 17 mai dernier une commission dédiée à la relance durable de la construction de logements. « Il faut réhabiliter l’acte de construire, qui est nécessaire, utile et noble, et renouer avec l’ambition de rendre la ville agréable, abordable et durable dont nous avons besoin », conclut Pascal Boulanger.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock