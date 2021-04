Bouleversé par la crise, le marché des bureaux doit se réinventer. Tout juste lancée, l'application Wise Building propose pour sa part de rendre les immeubles tertiaires davantage connectés en digitalisant les services au profit des gestionnaires et des occupants.

Alors que la crise sanitaire, les confinements successifs et la généralisation du télétravail ont bouleversé notre rapport aux bureaux, Yoann Ferrer et Anthony Pinet annoncent le lancement de l'application « Wise Building », qui permet de connecter les immeubles de bureaux et les rendre plus flexibles.

Cette initiative, soutenue et adoptée par la plateforme Leonard, l'accélérateur de start-up du groupe Vinci, vise notamment à faciliter le quotidien des gestionnaires d'immeubles et à offrir de nouveaux services aux occupants.

Une meilleure gestion des données et consommations

Elle permet aux gestionnaires d'immeubles de centraliser la gestion de toutes les données au sein d'une seule et même application, et ainsi d'avoir accès à l'inventaire du matériel et des équipements, à la gestion des incidents, au contrôle d'accès, aux statistiques d'occupation des espaces, à l'ouverture et la fermeture des stores, de l'éclairage, et aux données sur les consommations. Ce dernier point est d'autant plus important dans le contexte du nouveau décret tertiaire, qui impose aux bâtiments tertiaires existants de réduire de 40 % leur consommation d'énergie finale d'ici 2030.

« Wise Building met à disposition un tableau de bord avec une vision en temps réel de l’activité (occupation et réservation des espaces, remontées d’incidents, utilisation des services...). La solution Wise Building permet une meilleure analyse de l’exploitation de l’immeuble et contribue ainsi à mieux régler et optimiser l’usage de l ́énergie au quotidien », expliquent ses fondateurs.

De nouveaux services pour les occupants

L'application permet également d'animer la communauté grâce à l'annuaire des entreprises, des groupes de discussion, et les dernières actualités. Pour les occupants, elle permet de réserver une salle, de commander des équipements à distance depuis son smartphone (éclairage, stores, température...) d'avoir accès à certains services (restauration, sport), de signaler un incident, d'être informé de sa résolution, ou encore de donner son ressenti pour garantir confort et bien-être au travail.

La solution intègre les caractéristiques de l'immeuble, la connexion aux systèmes et logiciels et le déploiement en interne. L'application est disponible en version SaaS, téléchargeable sur iOS et Android, mais aussi en marque blanche. Dans ce dernier cas, elle est personnalisée selon la charte graphique et les besoins du client.

Claire Lemonnier