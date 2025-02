Immobilier : Bouygues espère avoir « touché le fond de la piscine »

Le 1er février, le directeur général de Bouygues a estimé que le groupe avait « touché le fond de la piscine » en matière de crise immobilière. Pour repartir avec la baisse des taux d’intérêts, le marché devra également pouvoir compter sur la fin de l’instabilité politique.

Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, était l’invité de France Inter le 1er février. Lors d’une interview, il a estimé que le groupe avait « touché le fond de la piscine » dans le contexte de la crise de l’immobilier.

«Ce que l'on croit, c'est que nous avons touché le fond de la piscine, c'est-à-dire que nous avons arrêté de baisser », a-t-il expliqué.

Pour rappel, en avril dernier, Bouygues Immobilier annonçait vouloir supprimer 225 postes face à la crise et à la baisse de ses résultats.

En finir avec l’instabilité politique

Quelques semaines avant la dissolution de l’Assemblée nationale, le groupe avait eu l’impression d’avoir touché le point d’inflexion et d’avoir « un marché qui s’apprêtait à repartir », mais c’était sans compter la période d’instabilité politique ayant débuté à partir du deuxième semestre 2024.

« Tous nos évènements politiques ne donnent quand même pas énormément confiance aux acheteurs », a-t-il regretté.

Selon lui, de la confiance et de la stabilité seront nécessaires pour que de potentiels acheteurs – et notamment les primo-accédants – réinvestissent le marché immobilier dans les prochains mois.

« On a besoin de stabilité, parce que cette stabilité donne de la confiance et elle permet de faire repartir », a souligné M. Roussat. Et d’ajouter : « J'espère qu'on a trouvé le point d'inflexion, qu'on est bien en bas de la piscine ».

Le directeur général du groupe Bouygues s’est par ailleurs réjoui de la baisse des taux d’intérêts.

En janvier 2025, le taux d’intérêts moyen sur 20 ans a baissé pour atteindre 3,4 %, contre 4,2 % un an plus tôt, ce qui offre plus de pouvoir d’achat aux acquéreurs.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©France Inter - Olivier Roussat