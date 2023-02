Immobilier neuf : quelles ont été les régions et villes les plus recherchées en 2022 ?

Valorissimo, qui met en relation promoteurs et prescripteurs, a mené une étude pour savoir dans quelles régions et villes les recherches de logements neufs s’étaient concentrées en 2022. C’est notamment le cas en Normandie et dans le Centre Val de Loire, et dans des villes comme Thonon-les-Bains, Cergy, et Bussy Saint-Georges, Uzès, Honfleur, et Narbonne.