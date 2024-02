Immobilier : quelles sont les stations de ski les moins chères ?

Alors que le marché français est entré dans un cycle baissier, l'immobilier de haute-montagne confirme son attractivité en 2023. Les célèbres stations de Val-d’Isère et Courchevel demeurent les deux stations les plus chères de France, avec une clientèle internationale aisée.

Avec l’arrivée des vacances d’hiver, les stations de ski françaises se préparent à accueillir une affluence de touristes nationaux avides de glisse et de paysages enneigés.

Mais au-delà de l’effervescence des pistes, comment se porte le marché immobilier de montagne ? C’est ce que nous dévoile l’enquête du spécialiste Meilleurs Agents, à travers son classement annuel des prix de l’immobilier dans plus de 100 stations de ski.

Un marché à contre-courant

Alors que le marché immobilier français dans son ensemble subit une dynamique baissière (-1,8 %), le secteur de l'immobilier de montagne semble faire exception, enregistrant une hausse de +2 % des prix au cours des douze derniers mois.

Meilleurs Agents note que cette hausse des prix concerne principalement les massifs alpins. Les Pyrénées se positionnent en troisième place, respectivement derrière les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, en termes d'accessibilité, avec des prix en augmentation légèrement plus modérée.

Le Jura offre des tarifs compétitifs, avec la possibilité d'acquérir un pied-à-terre de 50m² pour environ 150 000€, tandis que les Vosges et le Massif Central se démarquent par leurs prix les plus abordables.

Près de 7 000€/m² en moyenne dans les Alpes du Nord

Les Alpes du Nord maintiennent leur statut de massif le plus cher de France, avec un prix moyen au mètre carré de 6 608€. Val d’Isère conserve sa première place en tant que station la plus onéreuse du pays, atteignant plus de 15 260€/m², devant Courchevel (12 812€/m²) et Méribel (12 230€/m²). À l'inverse, le Massif Central se distingue en tant que massif le plus abordable, avec des prix moyens de 2 442€/m².

Les Alpes du Sud enregistrent la plus forte augmentation de prix de tous les massifs français, avec une hausse de +6 % au cours des douze derniers mois. Malgré un ralentissement par rapport à l'année précédente, ce massif demeure attractif pour la clientèle internationale et les habitants de la région PACA, avec un prix moyen au mètre carré bien inférieur à celui des Alpes du Nord.

La station la moins chère de France se trouve dans les Vosges, au Lac Blanc, avec un prix de 1 350€/m².

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock