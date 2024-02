Dans une interview accordée à RTL, le nouveau ministre du Logement Guillaume Kasbarian a annoncé un futur « choc de l’offre », afin de contrer la crise résidentielle actuelle. Cela va de la relance de la construction à la simplification de la rénovation, en passant par la relation entre propriétaire et locataire.

Nommé jeudi 8 février ministre du Logement, Guillaume Kasbarian a accordé une interview sur RTL ce lundi 12 février. La crise du logement, grand sujet d’inquiétude parmi les acteurs du bâtiment, a été bien évidemment à l’ordre du jour.

La construction à débloquer, la rénovation à simplifier...

« La priorité fixée par le Premier Ministre lors de sa déclaration de politique générale est très claire (...) il faut un choc d'offres pour permettre de débloquer la situation sur le marché de l'offre locative mais aussi surl'offre de constructions neuves et donc on va s'employer dans les semaines et dans les mois qui viennent à simplifier les choses au maximum », a déclaré M. Kasbarian au micro de RTL.

Et de souligner que « le choc de l'offre commence aujourd'hui ». Un écho au discours du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu sur le diagnostic de performance énergétique (DPE). Ce dernier a effectivement annoncé une simplification courant février. Selon l'interview de M. Béchu accordé au journal Le Parisien ce lundi, la correction devrait permettre la sortie de 140 000 logements de moins de 40m2 du statut de passoire thermique (classés F ou G).

Ce qui nous amène à un autre dossier épineux de la crise du logement : la rénovation énergétique. M. Kasbarian et M. Béchu accueilleront d’ailleurs les acteurs du bâtiment pour « simplifier MaPrimeRénov’ », afin « que la rénovation se fasse de façon la plus simple possible ». Probablement une réponse à la CAPEB, qui, en marge de la révolte des agriculteurs, avait demandé une « simplification » des démarches pour les professionnels, « le prolongement des rencontres de la simplification auxquelles les artisans du bâtiment ont largement contribué ».

Critiqué pour la loi anti-squat, M. Kasbarian l’a défendue comme un moyen de débloquer l’offre locative et lutter contre la vacance des logements.

« Pour les squatteurs, il n’y a pas de débat. Il faut les faire sortir les plus vite possible, parce qu’il n’est pas normal que vous soyez au boulot et que quelqu’un s’introduise chez vous et qu’il reste dans votre logement. (…) Et sur la question des impayés, on ne peut plus avoir des années et des années de procédure qui font qu’un propriétaire, s’il tombe sur un propriétaire qui ne paye plus, ne peut plus retrouver sa propriété, et doit attendre quatre ou cinq ans pour le faire. Si j’ai porté cette loi, c’est justement pour redonner confiance aux propriétaires (…) dans l’offre locative », défend notamment le ministre du Logement.



Virginie Kroun (avec l’AFP)

Photo de Une : X @RTLFrance