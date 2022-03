La construction de logements poursuit sa reprise

Comme chaque mois, le ministère de la Transition écologique a dévoilé ce 1er mars les résultats de la construction de logements à fin janvier 2022. Ces chiffres montrent que la reprise se poursuit, pour les permis de construire comme les mises en chantier, avec notamment une belle dynamique pour les logements individuels purs. Bilan : les chiffres dépassent de nouveau les niveaux d'avant-crise.

Le dernier bilan de la construction de logements à fin novembre 2021 faisait état de chiffres ayant dépassé les niveaux d'avant-crise.

Ce 1er mars, le ministère de la Transition écologique a publié les résultats à fin janvier 2022, qui s'inscrivent dans cette même tendance.

Une reprise dynamique pour le logement individuel pur

Lors du mois de janvier, les permis de construire ont dépassé les niveaux des mois précédents et enregistrent +6 % par rapport à la moyenne des 12 mois précédant le premier confinement. Dans le détail, cette hausse est portée par les logements individuels, qui atteignent leur plus haut niveau depuis février 2013, et dépassent de 25 % la moyenne d'avant-crise. Tel n'est pas le cas des logements collectifs et en résidence, qui enregistrent pour leur part -7 %. Côté mises en chantier, la tendance est la même bien que plus modérée, avec +3 % pour les logements individuels, et -4 % pour les logements collectifs et en résidence.

De novembre 2021 à janvier 2022, les chiffres sont restés stables par rapport au trimestre précédent. Les permis de construire enregistrent -0,2 % par rapport aux trois mois précédents, et +0,9 % par rapport à la moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire. Les mises en chantier enregistrent en revanche une légère baisse, avec -5 % par rapport aux trois mois prédédents, et -0,6 % par rapport aux 12 mois d'avant-crise.

Bilan : de février 2021 à janvier 2022, 471 000 permis de construire ont été délivrés, soit 79 500 (+20,3 %) de plus que les 12 mois précédents. Parallèlement, sur la même période, 389 400 logements ont été mis en chantier, soit 12,6 % supplémentaires.

Ces remontées importantes sont toutefois à relativiser avec la période de comparaison, qui inclut le tout premier confinement, durant lequel l'activité avait été stoppée nette. Pour une comparaison plus réprésentative, il convient de mettre le bilan des 12 derniers mois en regard des niveaux d'avant-crise. Ces hausses sont alors plus modérées, avec +2,7 % pour les permis de construire et +1,6 % pour les mises en chantier.

Dans le détail, les logements individuels purs sont ceux qui ont connu la plus forte reprise, avec +27,8 % de logements autorisés, et +18,5 % de logements commencés. Les logements collectifs enregistrent quant à eux une hausse de 17,8 % des permis de construire, et de 9 % de mises en chantier.

Claire Lemonnier