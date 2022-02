Hausse de prix du logement neuf : le Pôle Habitat FFB propose 3 mesures

Le Pôle Habitat FFB dressait, ce 24 février, le bilan annuel de la construction de logements neufs. Bilan : en 2021, seul le secteur de la maison neuve en diffus retrouve et dépasse ses niveaux d'avant-crise, avec toutefois un décrochage des ventes depuis la fin de l'année. La fédération impute ces baisses de ventes à l'entrée en vigueur de la RE2020, à l'origine de surcoûts, et propose trois mesures pour contrer les hausses de prix.

En septembre dernier, le Pôle Habitat FFB faisait le point sur ses craintes concernant la situation du logement neuf avec les surcoûts liés à l'entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), les nouveaux critères plus exigeants du futur Pinel+, ou encore le Zéro Artificialisation Nette (ZAN), prévu dans le cadre de la loi Climat et Résilience.

Deux mois plus tard, la fédération publiait, avec l'Ordre des Géomètres-Experts, la FPI, la FFC ou encore l'Ordre des Architectes, un rapport sur l'habitat individuel et la sobriété foncière. Ce dernier proposait 25 mesures pour concilier ces deux idéaux, s'appuyant notamment sur la densification.

Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 24 février, le Pôle Habitat FFB a fait le bilan de l'année écoulée, et dévoilé ses prévisions pour l'année 2022.

Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB, a introduit cette conférence en faisant référence à l'élection présidentielle, espérant que le sujet du logement émerge, tout en reconnaissant la priorité à des sujets plus graves comme la crise en Ukraine et les tensions géopolitiques, qui impacteront sans doute tous les secteurs économiques, y compris l'énergie et le bâtiment.

Christophe Boucaux, délégué général du Pôle Habitat FFB, a ensuite dressé le bilan de l'année 2021, faisant état de chiffres nettement supérieurs à ceux de 2020, mais ne retrouvant pas toujours les niveaux d'avant-crise. C'est le cas du secteur groupé et du collectif, qui enregistrent respectivement -13,7 % et -10,8 % par rapport à 2019.

Le secteur de la maison neuve diffus s'en est en revanche mieux sorti, avec +21,5 % par rapport à 2020, et +11,2 % par rapport à 2019. Ce rebond des ventes s'est révélé homogène sur toute la France, avec onze régions enregistrant une hausse de plus de 15 %.

Les surcoûts, principale ombre au tableau

Le délégué général du Pôle Habitat FFB a expliqué que le premier semestre 2021 avait été particulièrement dynamique pour la maison individuelle, avec notamment +39 % au premier trimestre, mais a alerté sur le décrochage des ventes à la fin de l'année 2021, avec notamment -14 % en décembre 2021, et même -27 % en janvier 2022.

Christophe Boucaux précise que le marché de la maison individuelle est « hypersensible » et « hyper-réactif » à toutes les variations, qu'elles soient positives ou négatives, et explique ces baisses de ventes fin 2021 et début 2022 par l'entrée en vigueur de la RE2020. « Quand on regarde aujourd'hui les chiffres de la maison neuve depuis que la RE2020 est entrée en vigueur, les chiffres sont particulièrement préoccupants », a-t-il estimé.

Le Pôle Habitat FFB s'inquiète en effet particulièrement des surcoûts engendrés par la RE2020, estimés entre +5 et +10 % « en fonction de la situation géographique ». Ces derniers devraient ainsi faire augmenter le prix des logements neufs de +3,5 à +7 %, et se cumuler avec la hausse des prix des matériaux qui se poursuit.

Or, entre 2017 et 2021, le prix des logements neufs a déjà très nettement augmenté, avec notamment +26 % pour le groupé, +11,5 % pour le collectif, et +9,6 % pour le diffus.

3 mesures pour compenser les hausses de prix

Afin d'éviter que les ménages ne se détournent du logement neuf en raison de ces surcoûts et faute de pouvoir d'achat, le Pôle Habitat FFB propose trois mesures de soutien, à savoir le rétablissement du prêt à taux zéro (PTZ) à 40 % « sans discrimination territoriale », un crédit d'impôt de 15 % sur les 5 premières annuités d'emprunt, et la reconsidération du durcissement des critères du futur Pinel+, qui prévoit des surfaces minimales par typologie de logement, ou encore la généralisation des espaces extérieurs.

Pour 2022, le Pôle Habitat FFB prévoit désormais une hausse de 7 % du chiffre d'affaires pour les constructeurs, grâce à la dynamique des ventes et des permis de construire en 2021, mais il craint une baisse de 8 % des permis de construire pour l'année à venir, avec le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et la baisse des ventes.

Le Pôle Habitat FFB attend donc que des mesures soient rapidement prises pour soutenir le logement neuf.

Claire Lemonnier