La crise du logement impacte davantage les moins de 35 ans

Une enquête menée par Wellow et OpinionWay révèle que la crise du logement impacte l’emploi des Français, et en premier lieu des moins de 35 ans, qui ont tendance à sacrifier leur projet professionnel en raison d’une problématique de logement.

Depuis plusieurs mois, les professionnels de la construction alertent sur une crise du logement neuf. Mais cette crise du logement ne se cantonne malheureusement pas au neuf.

Une baisse du nombre de locations disponibles

Alors que les taux d’intérêt remontent et les conditions d’accès au crédit immobilier se durcissent, l’accession à la propriété se complexifie, notamment pour les primo-accédants, et les logements à louer sont saturés dans les zones les plus tendues.

Ainsi, selon Bien’Ici, le nombre de locations aurait baissé de -14 % sur un an, tandis que la demande aurait parallèlement augmenté de +32 %. Des chiffres d’autant plus inquiétants que l’interdiction progressive de location des passoires énergétiques – qui a débuté depuis le 1er janvier pour les logements les plus mal classés – devrait encore réduire le nombre de logements disponibles sur le marché de la location.

Le poids du logement augmente dans le budget des ménages

Si l’inflation sur les produits alimentaires et l’énergie impacte le pouvoir d’achat des Français, le poids du logement dans leur budget ne cesse également de progresser. Ainsi, selon l’INSEE, la part du logement dans les dépenses des ménages serait passée de 20 % en 1990 à 28,5 % en 2020.

Pour mieux cerner l’avis des Français face à la situation du logement, Wellow et OpinionWay ont interrogé plus de 1 000 personnes en mars.

Les résultats de l’enquête révèlent que 91 % des Français estiment que la problématique du logement les contraint dans leur mode de vie. Par ailleurs, 66 % sont inquiets de leur situation économique avec les hausses de prix. Ce sentiment concerne notamment 88 % des moins de 35 ans et 80 % des locataires, contre 57 % des propriétaires.

Un lien ténu entre logement et emploi

L’étude Wellow-OpinionWay montre également que le logement impacte l’emploi des Français, et notamment des jeunes. 26 % des moins de 35 ans retarderaient ainsi leur projet de reconversion, 22 % auraient abandonner l’idée de s’orienter vers un métier en tension en raison d’un coût du logement trop élevé par rapport aux rémunérations, et 14 % auraient déjà dû renoncer à un travail faute de logement.

Plus largement, 80 % des Français estiment que le logement est un frein à la mobilité professionnelle.

« Le logement est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français, et la priorité pour améliorer leur pouvoir d’achat serait pour eux de réduire le coût du logement, avant même d’augmenter les salaires qui n’ont pas suivi la hausse des prix. Aujourd’hui, alors que l'accès à la propriété est devenu inabordable pour de nombreux ménages et que trouver un lieu où vivre adapté à ses besoins relève du parcours du combattant, surtout pour les jeunes, ils ne perçoivent pas une réponse politique à la hauteur de leurs enjeux et les locataires sont les premiers à le déplorer (88 %) », commente Thomas Corman, fondateur de Wellow.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock