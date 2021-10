Le Beeldi Lab dévoile sa première étude sur le parc tertiaire français

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) annonce lancer « Batimmo », un nouveau service qui sera disponible dès le 8 juin depuis la plateforme Batipédia. Ce nouvel outil vise à aider les propriétaires et gestionnaires de bâtiments à gérer le suivi technico-réglementaire pour assurer la sécurité des usagers et éviter d'engager leur responsabilité en cas d'incident.