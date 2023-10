Malgré une légère amélioration pour les mises en chantier au mois de septembre, les chiffres de la construction de logements restent dans le rouge. Sur un an, la chute des permis de construire frôle désormais les -30 % par rapport aux 12 mois précédents, tandis que les mises en chantier enregistrent -16,6 %.

Il y a un mois, le ministère de la Transition écologique faisait état d’une baisse de -27,9 % pour les permis de construire sur un an, et de -16,1 % pour les mises en chantier.

À fin septembre, les permis de construire ont enregistré une nouvelle baisse de -5 %, après un léger rebond de +4 % en août VS juillet.

Résultat, la chute des permis de construire s’aggrave sur un an, et se rapproche des -30 %, avec très exactement -28,3 %, soit 146 700 permis en moins que sur les 12 mois précédents.

Les logements individuels purs souffrent toujours le plus, avec -31,8 %, suivis par les logements collectifs ordinaires (-28,3 %), les logements individuels groupés (-27,6 %), et les logements en résidence (-19,7 %).

Des chiffres toujours négatifs sur les 12 derniers mois

Le bilan se révèle plus positif pour les mises en chantier, qui se redressent avec +30 % entre août et septembre 2023, soit près de 7 000 mises en chantier en plus. Dans le détail, les mises en chantier ont fortement augmenté pour les logements collectifs ou en résidence, avec +47 %, et dans une moindre mesure pour les logements individuels, avec +6 %.

Sur un an, les chiffres restent toutefois négatifs, avec -16,6 %, soit 62 800 en moins, et un total de seulement 130 800 logements commencés, soit le niveau le plus bas enregistré depuis l’année 2000. Là encore, ce sont les logements individuels purs qui ont le plus souffert, avec -24,8 %.

Pour rappel, plusieurs facteurs expliquent cette crise du logement neuf, à commencer par l’inflation, la hausse des coûts de construction et la remontée des taux des crédits immobiliers, qui freinent les projets des Français, et notamment des primo-accédants, dont le pouvoir d’achat est aujourd’hui rogné.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock