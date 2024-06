À l'approche des élections législatives, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) a examiné les propositions des principaux partis. Malgré les différentes priorités, l'ensemble des propositions convergent vers la reconnaissance de l'importance vitale du logement pour le dynamisme économique et le bien-être des citoyens, reconnait l'association.

Alors que les Français se préparent à voter les 30 juin et 7 juillet prochains au terme d’une campagne éclair, la question du logement s’impose comme un enjeu central. La FNAIM a passé en revue les programmes de logement des trois principaux partis en lice : le Nouveau Front Populaire (NFP), le Rassemblement National (RN), et la majorité présidentielle.

Chacun des partis propose des mesures variées, souvent en résonance avec les recommandations de la FNAIM, indique l'association dans un communiqué.

« Notre première satisfaction est que les partis en campagne semblent saisir qu’il y a un enjeu majeur, au moment où le logement subit sa plus grave crise depuis la seconde guerre mondiale. Après des années sans cap clair de la part des gouvernements successifs, c’est une bonne nouvelle », constate Loïc Cantin, président de la FNAIM.

Un programme écologique et social pour la coalition des partis de gauche

La coalition des partis de gauche, appelée le Nouveau Front Populaire, présente des propositions particulièrement détaillées sur le logement, axées sur des enjeux écologiques et sociaux. Parmi leurs mesures phares, on retrouve l’extension du prêt à taux zéro (PTZ) à tous les ménages primo-accédants, indépendamment de la localisation géographique et de la date de construction du logement.

Cette proposition répond à une critique ancienne de la FNAIM. En effet, Loïc Cantin, président de la FNAIM, avait déploré l’exclusion de nombreux territoires du PTZ, ce qui, selon lui, freinait la construction de nouveaux logements et l’emploi.

Le NFP souhaite également abroger la loi Kasbarian sur les squatteurs et interdire les expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement. Loïc Cantin a vivement critiqué cette proposition, estimant qu’elle porte atteinte au droit de propriété et impose une charge irréaliste aux bailleurs.

L’abrogation du calendrier de la rénovation énergétique pour le RN

Le Rassemblement National adopte une approche plus « libérale » en matière de logement, selon la FNAIM. Le RN propose d’abroger les exigences liées au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) et de mettre en place un accompagnement pragmatique des rénovations de logements. Loïc Cantin soutient cette approche, rappelant que le calendrier actuel de la rénovation énergétique est irréaliste et qu'il vaut mieux inciter les propriétaires que les sanctionner.

Le RN prévoit aussi des mesures fiscales comme l’exonération des donations familiales jusqu’à 100 000 € tous les 10 ans et la transformation de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en un impôt sur la fortune financière (IFF).

Des mesures essentiellement fiscales pour la majorité présidentielle

La majorité présidentielle met l’accent sur des mesures fiscales pour améliorer l’accès à la propriété. Parmi ces mesures, l'exonération des frais de notaire pour les primo-accédants achetant des biens de moins de 250 000 €, ainsi que des abattements sur les droits de donation et de succession.

La majorité propose également la création d'un fonds dédié pour faciliter la rénovation énergétique des logements détenus par les classes moyennes et populaires, rejoignant ainsi les préoccupations écologiques du NFP.

La FNAIM se dit prête à travailler avec les nouveaux élus pour faire du logement une priorité, quelle que soit l’issue des élections. « Nous ne lâcherons rien, car nous n’accepterons jamais que le logement soit une variable d’ajustement. Nous serons déterminés et au combat, aux côtés de l’ensemble des organisations et fédérations du secteur », conclut M. Cantin.

Marie Gérald

Photo de Une : Loïc Cantin