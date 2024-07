Le prix de l’immobilier ancien en France enregistrent une baisse significative, selon les baromètres des réseaux d’agences pour le deuxième trimestre 2024. Un phénomène attribué à un climat d’attentisme parmi les acheteurs suite à la dissolution de l’Assemblée nationale.

Au cours du deuxième trimestre, les prix au mètre carré ont diminué de 8 % sur un an, selon les données fournies par Foncia. Orpi observe une baisse de 7 %, pour l’ensemble du premier semestre, tandis que Laforet signale une diminution de 4,1 %.

Jordan Frarier, président de Foncia Transaction, a indiqué à l’AFP que « cette année a bien commencé au premier trimestre et que la baisse s’est accéléré au deuxième ». Cette tendance est due à la baisse des taux de crédit et à une plus grande flexibilité des vendeurs quant à la réduction des prix.

Toutefois, les professionnels de l'immobilier s'accordent à dire qu'il est nécessaire de faire un geste, car « les gens ne pouvaient plus suivre », a affirmé Guillaume Martinaud, président d'Orpi. Laforêt note que les prix des maisons ont baissé plus significativement que ceux des appartements, avec une chute de 6,8 % contre 1,7 % respectivement.

Yann Jéhanno, président de Laforêt, explique que bien que les Français rêvent toujours de posséder une maison individuelle, « ils sont conscients que cet investissement est plus coûteux en termes de chauffage, d'entretien extérieur et de carburant ».

Un effet lié à la dissolution de l'Assemblée nationale ?

La baisse des prix commence à ralentir la diminution des transactions, selon les trois réseaux d'agences. Cependant, la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée le 9 juin par Emmanuel Macron, et la possibilité que l'extrême droite accède au pouvoir ont entraîné un « attentisme » sur le marché immobilier.

Guillaume Martinaud observe une volonté latente de concrétiser des achats immobiliers malgré cette attente, bien que cela reste « très disparate ». Il souligne que « l’incertitude politique engendre un temps d'arrêt chez les acheteurs, qui préfèrent attendre de connaître le programme politique qui sera appliqué et par qui ».

Yann Jéhanno note deux comportements opposés parmi les acheteurs : ceux qui ont un projet avancé souhaitent profiter des taux actuels négociés avec leur banque, tandis que d'autres préfèrent mettre leur projet en pause en attendant les résultats électoraux et leurs implications économiques.

En résumé, bien que les prix de l'immobilier ancien en France soient en nette diminution, la situation politique actuelle induit une attitude prudente chez les acheteurs.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock