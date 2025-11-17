GLOBAL CHANTIER : la solution d’assurance pour des opérations immobilières sécurisées !

Avec GLOBAL CHANTIER, sécurisez chaque étape de vos projets !

Conscient des risques techniques et financiers liés aux opérations de construction, SMABTP a conçu le contrat GLOBAL CHANTIER, spécialement dédié aux maîtres d’ouvrage et investisseurs publics ou privés. Cette solution protège vos projets dès l’acquisition du terrain et jusqu’à 10 ans après la réception des travaux.

Neuf ou réhabilitation, une protection globale

Applicable à tous les projets soumis à l’assurance décennale obligatoire, qu’ils concernent les logements collectifs, les maisons groupées, les bureaux, les établissements scolaires, les hôpitaux…, le contrat GLOBAL CHANTIER couvre aussi bien les constructions neuves que les réhabilitations.

Des garanties à la carte

Grâce à son approche modulable, le contrat GLOBAL CHANTIER vous permet de sélectionner, chantier par chantier, les garanties adaptées à vos besoins, notamment les garanties obligatoires prévues par la Loi, telles que la garantie dommages-ouvrage ou la responsabilité du constructeur non-réalisateur, exigée lorsque le maître d’ouvrage revend l’ouvrage après achèvement.

Vous pouvez également compléter vos garanties selon vos besoins : responsabilité civile du maître d’ouvrage, assurance grands chantiers, TRC, montage-essais, risques environnementaux…

Et pour une protection encore plus complète, vous pouvez opter pour des extensions comme la TRC Cyber, la perte d’exploitation anticipée ou la couverture des terrains et locaux commerciaux.

Réalisez vos projets en toute sérénité !

Avec GLOBAL CHANTIER :

Vous êtes en conformité avec vos obligations légales, notamment en matière de dommages-ouvrage.

Votre projet est sécurisé de A à Z, de l’achat du terrain jusqu’à 10 ans après la réception des travaux.

La garantie « Tous Risques Chantier » vous permet une indemnisation rapide, sans attendre l’identification des responsabilités : les délais sont ainsi maîtrisés.

En cas de retard, la couverture est automatiquement prolongée de 30 jours, sans coût supplémentaire, pour éviter toute interruption de garantie.

Vous bénéficiez de garanties adaptées aux exigences du marché, un véritable atout dans les appels d’offres !

Et pour garantir tous vos chantiers de l’année, optez pour la formule accord-cadre.

En optant pour GLOBAL CHANTIER, vous sécurisez vos chantiers et vous êtes assuré que chacune de vos opérations immobilières soit un succès !

