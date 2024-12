Nouvelle baisse constatée par les notaires : après la chute des transactions dans l’immobilier ancien, ils constatent celle des ventes de terrains à bâtir. Selon le Conseil Supérieur du Notariat, cette baisse s’est intensifiée en 2024, notamment avec le resserrement du prêt à taux zéro (PTZ).

Si les permis de construire sont en chute libre depuis plusieurs mois, cette dégringolade concerne désormais également le nombre d’achats de terrains constructibles.

-37 % de ventes de terrains constructibles à fin septembre

Selon un bilan du Conseil Supérieur du Notariat (CSN), le nombre de terrains à bâtir achetés a reculé de 37 % sur 12 mois à fin septembre, pour un total de 43 000 transactions, contre 68 000 enregistrées un an plus tôt. Ces ventes se sont même effondrées de 43 % par rapport à la période de mi-2022 à mi-2023.

Tout comme pour la chute des transactions dans l’ancien et des permis de construire, cette tendance peut s’expliquer par la remontée des taux des crédits immobiliers et l’inflation, qui ont impacté le pouvoir d’achat des candidats à l’accession à la propriété.

Pour les terrains à bâtir, cela peut également s’expliquer par la hausse des coûts de construction et les nouveaux freins liés à l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols.

Le resserrement du PTZ en cause ?

D’après les notaires, il faut aussi incriminer le recentrage du prêt à taux zéro (PTZ) aux logements collectifs en zones tendues depuis le 1er janvier 2024 : « Si la baisse du nombre de transactions de terrains à bâtir était déjà bien enclenchée, son accélération intervient en même temps que l'annonce de l'exclusion de la maison individuelle du prêt à taux zéro», estiment-ils.

« Ces mesures partent d'intentions louables », mais «il ne faudrait pas qu'elles aient pour conséquence de priver et de détourner les gens de l'accession à la propriété », s'inquiète Frédéric Violeau, chargé des statistiques immobilières nationales pour le CSN.

Pour rappel, avant la censure du gouvernement Barnier, la ministre du Logement avait annoncé que le PTZ sera élargi à toutes les formes d’habitats et à toutes les zones dans le projet de loi de finances (PLF) 2025 – ce dernier étant à ce jour gelé depuis la démission de Michel Barnier.

En termes de budget, le prix moyen d’un terrain constructible a plus que doublé entre 2000 et 2008. Parallèlement, la superficie moyenne des parcelles acquises a rétréci entre 2000 et 2015. En 2024, la superficie moyenne d’un terrain achetée était de 920 m2, et le prix moyen d’achat de 84 100 euros.

Claire Lemonnier (avec AFP)

