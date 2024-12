Motivés par le désir de sécurité et de patrimoine, les Français rêvent d'accéder à la propriété. Mais entre des critères exigeants et une offre inadaptée, leur idéal semble encore difficilement accessible.

Logements trop petits, loyers élevés, localisation excentrée... Face à ces contraintes, 72 % des locataires placent l'accès à la propriété en tête de leurs priorités, selon une étude OpinionWay pour le promoteur Altarea, qui veut relancer l'accession à la propriété.

Pourtant, les critères des acheteurs se heurtent aux réalités du marché immobilier, où le déséquilibre entre l'offre et la demande reste préoccupant.

Lors d'une conférence au salon SIMI, Dominique Estrosi Sassone, députée Les Républicains, a dénoncé un manque de vision claire des besoins en logement. « On entend des chiffres très variables : 250 000 selon certains, 350 000 à 520 000 selon les acteurs du logement », a-t-elle expliqué, appelant à produire des logements accessibles, adaptés aux usages et modes de vie des citoyens, plutôt que des biens de luxe.

Un besoin mal quantifié et mal ciblé

Selon l'enquête, l'emplacement demeure le critère prioritaire pour les acheteurs, incluant la proximité des commerces, des transports ou encore des espaces naturels. Par ailleurs, le balcon est considéré indispensable par 50 % des locataires, une terrasse par 52 %, et un jardin par 46 %. Toutefois, près de la moitié se disent prêts à faire des concessions, comme opter pour un balcon plus petit ou un jardin partagé.

Pour les familles monoparentales, une chambre par enfant est une priorité pour 79 % des répondants, contre 56 % pour les familles recomposées. Ces différences montrent l'importance de mieux comprendre les besoins spécifiques des différentes structures familiales.

Enfin, l’étude souligne une fracture géographique et générationnelle : 50 % des Français souhaitent vivre en ville, tandis que l'autre moitié privilégie la campagne. Entre logement neuf ou ancien, les préférences sont également partagées à parts égales.

Devenir propriétaire est perçu comme une garantie de sécurité matérielle et psychologique, un moyen de constituer un patrimoine et de se protéger en cas d’imprévus. Selon l'étude, 88 % des Français rêvent d'une maison individuelle, calme, avec jardin et services de proximité : « C’est la civilisation du cocon », selon Gilles Finchelstein, expert en logement à la Fondation Jean-Jaurès.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock