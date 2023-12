La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre du Logement ont révélé ce vendredi leur feuille route pour amplifier l'offre et l'accessibilité des logements étudiants. On retient notamment un objectif : la construction de 35 000 nouveaux logements étudiants seront produits d’ici la fin du quinquennat.

Selon l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), près de deux tiers des trois millions d’étudiants déclarent habiter dans un logement, n’appartenant pas à l’un de leurs parents. La part d’étudiants vivant en logement autonome augmente avec l’âge. « Néanmoins, certains jeunes font état de choix d’orientation conditionnés par leur incapacité à trouver un logement autonome », mentionne le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dans un communiqué.

« Dans un contexte de difficulté d’accès au parc locatif consécutive à la diminution de la mobilité dans le parc de logements, du fait notamment de la hausse brutale des taux d’intérêt et du ralentissement de la production de nouveaux logements, je souhaite que nous agissions pour développer davantage de logements abordables pour les étudiants et pour fluidifier leurs parcours d’accès au logement », commente à ce propos le ministre du Logement Patrice Vergriete.

« Afin que l’accès au logement autonome ne constitue pas un frein à la poursuite d’études », le gouvernement entend déployer davantage d’actions. D’abord celles visant à améliorer l’accès à l’offre et le recours aux dispositifs existants pour le public étudiant. Par exemple, la plateforme étudiant.gouv.fr a été créée, afin de mieux informer les étudiants de Dossier Facile ou de la caution locative Visale, des aides applicables sur le parc privé.

35 000 nouveaux logements étudiants seront produits d’ici la fin du quinquennat

Autre angle d’attaque du gouvernement : augmenter, en volume comme en qualité, l’offre de logements étudiants. Dans le parc social, le logement étudiant représente 240 000 logements. 175 000 d’entre eux sont gérés par les CROUS. Le reste est partagé entre les associations déclarées (ARPEJ, Fac Habitat, etc.) et les bailleurs sociaux.

Le logement social étudiant était déjà une préoccupation sous la présidence de François Hollande. En 2014, Cécile Duflot, ministre de l'Egalité des territoires et du Logement et Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, exposaient leur ambition de créer 40 000 logements étudiants supplémentaires en cinq ans.

Depuis qu’Emmanuel Macron siège à l’Élysée, plus de 30 000 logements ont déjà été construits et un gel des loyers a été appliqué depuis quatre ans sur les résidences du CROUS.

Dans leur feuille de route interministérielle, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau, et Patrice Vergriete affichent l'objectif de voir 35 000 nouveaux logements produits d’ici la fin du quinquennat.

« C’est une hausse de plus de 10 % du parc abordable aujourd’hui existant. Pour cela, nous nous appuierons sur les CROUS, les bailleurs sociaux, les gestionnaires associatifs, mais aussi les opérateurs de logements intermédiaires, puisque le Gouvernement propose d’ouvrir, dans le cadre de la loi de finances pour 2024, la possibilité de réaliser des résidences étudiantes à loyer intermédiaire, plafonné de 15 à 20 % sous les prix du marché des résidences étudiantes privées », détaille notamment Patrice Vergriete.

Un comité interministériel bientôt créé



Le ministère du Logement abonde : « Cette production devra se concentrer en priorité dans les territoires présentant de forts besoins : l’Île-de-France, bien sûr, mais aussi tous les grands pôles universitaires. Avec Sylvie Retailleau, nous fédérerons l’intégralité des acteurs nationaux et proposerons aux territoires identifiés comme prioritaires de contractualiser sur l’enjeu spécifique du logement étudiant : ce n’est qu’ensemble, préfets, recteurs, présidents d’université, agglomérations et métropoles, que nous pourrons identifier les projets, les porteurs de projet, les financements et que nous accélérerons la production ».

Un accord sera signé fin 2023 pour fédérer l’ensemble de ces acteurs et sera décliné au niveau territorial, « autour du préfet de région et du recteur ». Un comité de pilotage national présidé par les deux ministres réunira deux fois par an les parties prenantes.

La rénovation de l’existant bien évidemment envisagée

Mais le principal frein exposé dans cette feuille de route interministériel, c’est le manque de foncier, notamment avec le déploiement du ZAN.

« Les fonciers de l’Etat disponibles pour la construction de logements étudiants devront être mis gratuitement à disposition des CROUS ou faire l’objet de cessions avec décote aux bailleurs sociaux. 11 200 logements pourraient être créés sur ce vivier. Les fonciers affectés aux établissements publics d’enseignement supérieur feront l’objet d’un accompagnement spécifique afin de déterminer les modalités de réalisation les plus appropriées », lit-on dans le communiqué du ministère de la Transition écologique.

Aussi, 3 000 nouveaux logements seront construits annuellement dans des résidences étudiantes à loyer intermédiaire. Le loyer y sera de 15 à 20 %, sous les prix des résidences gérées privées.

Autre levier : la rénovation de logements CROUS existants, prévue d’ici 2027. 4 000 travaux ont déjà été engagés sur les 12 000 en attente de chantier. « Nous accompagnerons également la transformation de bureaux en logements étudiants, transformations particulièrement adaptées pour une grande partie des bâtiments conçus à l’origine pour des usages tertiaires : je serai à l’écoute pour lever chaque blocage et permettre l’émergence de ces opérations », ajoute le ministre du Logement. La mobilisation de la foncière de transformation immobilière d’Action Logement est notamment envisagée.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock