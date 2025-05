La Banque des Territoires renforce son engagement en faveur du logement étudiant en initiant le programme AGiLE. D’un montant total de 5 milliards d'euros, celui-ci doit servir à financer, d’ici 2030, 75 000 places dans les territoires.

À l’occasion de la 6ème édition du Printemps des Territoires, Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires, lance le programme AGiLE. Celui-ci a pour vocation de répondre à la pénurie de logements étudiants dans les territoires.

Un peu plus d’un logement pour 10 étudiants en France

En France, ce sont près de 3 millions de jeunes qui se disputent 380 000 places disponibles en résidences étudiantes. Le pays fait clairement face à une pénurie structurelle de logements étudiants.

La région Île-de-France, très impactée par cette crise, et pour laquelle le gouvernement s’est mis en tête de prendre le problème à bras le corps, n’est pas la seule à faire face à ce problème. La situation est préoccupante dans toutes les métropoles qui enregistrent le coût de l’immobilier le plus élevé, et où se concentrent la moitié des étudiants de l’Hexagone.

Premier poste de dépenses des étudiants, le logement constitue ainsi un facteur de précarité. Selon un sondage OpinionWay publié en mai 2023, 17 % des 18-24 ans déclarent avoir abandonné leurs études du fait du coût trop élevé du logement.

Acteur majeur du financement des territoires, la Banque des Territoires s’attaque à ce problème et lance pour cela le programme AGiLE. « Avec le programme AGiLE, nous répondons à une urgence sociale et économique. Notre ambition est de créer des conditions de logement qui permettent à chaque étudiant de se concentrer sur sa réussite académique », a déclaré dans un communiqué Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires.

75 000 logements étudiants en plus à horizon 2030

Piloté par la Banque des Territoires, le programme AGiLE a pour objectif de créer 75 000 logements étudiants d’ici 2030 (50 000 en loyer abordable et 25 000 en loyer libre), dont 45 000 sur la période 2025/2028 dans le cadre du plan gouvernemental.

Opérationnel dès septembre 2025, ce programme soutiendra la construction, la transformation d’actifs existants et la réhabilitation lourde de logements étudiants.

Le financement se fera en dette (3,5 milliards d'euros de prêts sur Fonds d’épargne) et en fonds propres (1,5 milliard d'euros d’investissement de la Banque des Territoires et de filiales du groupe Caisse des Dépôts, dont Icade et CDC Habitat). Une enveloppe de 20 millions d’euros dédiée à l’ingénierie territoriale complète ce programme, afin d’accélérer le lancement des opérations.

Cette initiative vise à apporter des réponses concrètes et adaptées aux besoins des étudiants, avec une attention particulière portée aux villes où la demande est la plus forte.

Un projet collaboratif

Depuis le début de l’année, la Banque des Territoires a engagé une phase de co-construction du programme AGiLE avec une pluralité d’acteurs, dont des partenaires nationaux et territoriaux, ainsi que les filiales de la Caisse des Dépôts telles que CDC Habitat, Icade, La Poste Immobilier, La Banque Postale et le groupe SCET. L’objectif est de construire conjointement une offre adaptée aux besoins des différents acteurs.

Pour accélérer la production de logements étudiants, la Banque des Territoires animera un réseau de partenaires. Ce réseau permettra de capitaliser sur les retours d’expérience, de partager les meilleures pratiques et de favoriser l'émergence de modèles innovants.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock