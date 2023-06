Marché immobilier : les ventes et prix amorcent leur baisse

La FNAIM présentait ce mardi la conjoncture immobilière du premier semestre 2023, faisant état d’un déclin des transactions, et l’amorce d’une baisse des prix ces trois derniers mois. La fédération prévoit ainsi moins d’un million de transactions pour 2023, et une baisse des prix d’environ 5 %.

Après un âge d’or du marché immobilier ces cinq dernières années et des records de transactions, la FNAIM a confirmé ce mardi une érosion des ventes. La fédération prévoit que le nombre de transactions repasse sous la barre du million en 2023, avec une estimation autour de 950 000 ventes, c’est-à-dire 15 % de moins qu’en 2022, soit la deuxième plus forte baisse depuis 1990.

« L'effet de l'inflation de ces derniers mois et les difficultés croissantes dans l'accès au crédit immobilier se font clairement ressentir sur le nombre de transactions qui chute drastiquement », a commenté Loïc Cantin, président de la FNAIM.

Outre l’inflation, la remontée des taux de crédits immobiliers joue beaucoup sur la baisse des transactions, avec des taux qui ont triplé en moins de 18 mois pour atteindre 3,28 % en mai 2023. Bilan : la production de crédits aurait chuté de 31 % par rapport à 2022.

Par ailleurs, la hausse des prix ralentit sur un an, avec +2,9 % en juin 2023, contre +6,3 % en juin 2022. Sur les trois derniers mois, la baisse des prix est estimée à -1 %, avec une baisse plus marquée pour les maisons (-1,7 %) que pour les appartements. Dans le contexte actuel, la FNAIM prévoit une baisse de 5 % sur l’ensemble de l’année 2023.

Les conclusions du CNR Logement déçoivent

Alors que les mesures du Conseil National de la Refondation (CNR) pour le Logement viennent d’être présentées par le gouvernement, la FNAIM fait également partie des déçus, et appelle à une véritable politique du logement.

« Ces propositions ne sont pas à la hauteur des enjeux et de la crise à laquelle nous sommes confrontés et ne répondent à aucune des urgences identifiées. Le gouvernement manque d'une vraie vision sur le logement, mais le pays ne peut plus en faire l’économie », a estimé Loïc Cantin, président de la FNAIM.

Vers la création d’un contrat de vente en l’état futur de rénovation énergétique ?

La fédération propose notamment la création d’un « contrat de vente en l’état futur de rénovation énergétique », équivalent de la « vente en l’état futur d’achèvement » (VEFA) pour l’ancien, et ayant pour objectif que les travaux à réaliser ne freinent pas les ventes.

Concrètement, ce contrat engagerait le vendeur à réaliser ou faire réaliser des travaux dans un délai imparti. Ce dernier percevrait en parallèle une somme de la part de l’acquéreur avant et après l’achèvement des travaux.

« Ce contrat de vente soumettra la transaction à la réalisation de travaux de rénovation énergétique par le vendeur, en intégrant le prix des travaux dans le prix de la vente », précise le président de la FNAIM.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock