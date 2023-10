Le ministre chargé du Logement a anticipé l’autorisation d’environ 85 000 nouveaux logements sociaux en 2023. Patrice Vergriete le concède toutefois, ce nombre est bien insuffisant pour résorber la crise du logement, qui touche le pays depuis de nombreux mois maintenant.

Pour la quatrième année consécutive, ce sont moins de 100 000 nouveaux logements sociaux qui ont et qui vont être autorisés en France métropolitaine. En termes de production de HLM, 2023 va être pire que 2022, qui était déjà une très mauvaise année, comme l'a souligné Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH).

Un pronostic inquiétant qui fait écho aux déclarations du ministre du Logement, Patrice Vergriete : « Nous aurons un nombre d’agréments de logements sociaux qui devrait tourner autour de 85 000 », a-t-il déclaré à la veille de l’ouverture du congrès de l’Union sociale pour l’habitat (USH), la principale confédération de bailleurs sociaux. Le successeur d’Olivier Klein admet par ailleurs que ce « nombre d’agréments n’est pas suffisant à l’échelle nationale ». Patrice Vergriete reste cependant prudent, et se refuse à définir immédiatement un objectif chiffré de production.

L’objectif précédent avait été fixé en 2021 par la ministre d’alors, Emmanuelle Wargon. Celle-ci visait 250 000 nouveaux logements en deux ans. Un objectif bien loin d’avoir été atteint, puisque moins de 100 000 autorisations par an avaient été délivrées en 2021 et 2022.

Se focaliser sur les territoires avant d’élargir le champ de vision

Plutôt que de donner des chiffres hasardeux, le ministre en place préfère opter pour une toute autre stratégie : « Je souhaite, au-delà de la question du rythme de construction national, plutôt me fixer des objectifs territoriaux », a-t-il affirmé. M. Vergriete propose d’en définir pour trois types de chantiers : construction, acquisition-amélioration, et rénovation. « On fixera un objectif de production nationale, mais une fois qu’on aura les besoins territoire par territoire », a-t-il promis.

Une étude commandée par l’USH révèle qu’il faudrait créer 198 000 nouveaux logements sociaux par an pour répondre aux grandes tendances démographiques et résorber le mal-logement.

Le ministre Patrice Vergriete, qui doit se rendre et s’exprimer en clotûre du congrès de l’USH (du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes), a dit avoir envoyé ce week-end à la confédération des propositions pour un « pacte de confiance », sans en dévoiler le contenu.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de iune : Adobe Stock