Remaniement : Patrice Vergriete au Logement, Sabrina Agresti-Roubache à la Ville

À l’issue du remaniement survenu le 20 juillet, Olivier Klein quitte son poste de ministre chargé du Logement et de la Ville. Dans le nouveau gouvernement Borne, Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, devient ministre délégué chargé du Logement, et Sabrina Agresti-Roubache, députée des Bouches-du-Rhône, prend le statut de secrétaire d’État chargée de la Ville. Les principales fédérations du bâtiment et de l’immobilier ont salué un ministère de plein exercice dédié au Logement.