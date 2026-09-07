Dès septembre 2026, Cogedim équipera ses nouveaux logements d’une climatisation collective réversible, sans hausse de prix annoncée.

Le groupe immobilier Altarea va installer une solution de climatisation dans tous les nouveaux logements commercialisés sous sa marque Cogedim à partir de septembre 2026. Le dispositif doit permettre de maintenir une température maximale de 26 °C dans la pièce principale et d’environ 24 °C dans les chambres, même lorsque la température extérieure atteint 40 °C pendant plusieurs jours. Altarea affirme que cette installation n’aura pas d’incidence sur le prix de vente.

Pompes à chaleur collectives réversibles

La solution retenue repose sur une pompe à chaleur collective réversible installée en toiture de l’immeuble. Elle alimentera une unité intérieure dans chaque logement, en applique murale ou dans un faux-plafond. La production de chaud et de froid sera collective à l’échelle de l’immeuble mais chaque logement disposera d’un thermostat individuel. Un compteur de calories permettra de calculer les charges de chaque logement.

Le dispositif sera associé à des brasseurs d’air installés au plafond des chambres. Cogedim conservera également les principes de conception bioclimatique déjà appliqués à ses opérations : orientation des bâtiments, protections solaires, logements traversants ou bi-orientés, végétalisation et choix de matériaux limitant l’accumulation de chaleur.

Altarea estime que la pompe à chaleur réversible présente sur l’année un bilan carbone plus favorable qu’une solution hybride gaz, y compris en tenant compte de son fonctionnement en mode rafraîchissement.

Plus de 200 euros d’économie annuelle annoncée

Selon le promoteur, le coût d’utilisation devrait rester limité. Altarea estime même qu’une économie de plus de 200 euros par an pourra être réalisée par rapport à une climatisation individuelle associée à un chauffage électrique.

Cette évolution intervient alors que le confort d’été prend une place croissante dans la conception des logements. « Avec l’engagement que nous prenons aujourd’hui pour le confort climatique, nous répondons aux attentes de nos clients en permettant à chacun de concilier bien-être individuel et engagements climatiques », déclare Edward Arkwright, directeur général du groupe Altarea. Il ajoute: « Cela n’est plus une guerre de chapelles autour du "pour ou contre la clim’ : 40 degrés dehors, 26 degrés dedans, le bénéfice de vie est sans appel. »

Un déploiement dès septembre 2026

Vincent Ego, directeur général de Cogedim, met lui aussi en avant l’évolution des besoins liée aux fortes chaleurs : « Face à des épisodes de fortes chaleurs qui deviennent plus fréquents et plus intenses, le confort d’été n’est plus un simple critère de confort : il devient un élément essentiel de la qualité du logement ». Selon lui, la climatisation doit désormais faire partie des standards de qualité des logements neufs.

Le système sera installé dans toutes les nouvelles opérations Cogedim lancées en commercialisation à partir de septembre 2026. Il sera notamment déployé dans des programmes à Nanterre, Annecy, Istres, Villeurbanne et Tourcoing. Altarea indique que le dispositif est compatible avec les RE2028 et 2031 ainsi qu’avec la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC).