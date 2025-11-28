Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

JEU TEAM WEBER de Noël ! 1 jour = 1 cadeau mis en jeu

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 28 novembre 2025

Du 1er au 24 Décembre, Weber propose son « Calendrier de l’Avent », format 100% digital. 1 tirage au sort tous les jours.
JEU TEAM WEBER de Noël ! 1 jour = 1 cadeau mis en jeu - Batiweb

1 jour = 1 cadeau mis en jeu. Le gagnant est désigné par tirage au sort. 

Pour participer, il suffit d’acheter au moins un produit de la gamme Weber. [achats entre le 15 novembre et le 24 décembre].

Cette opération festive, 100% connectée et accessible à tous a été pensée pour célébrer la fin d’année avec nos clients.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Affronter le froid avec nos produits Weber

WEBER

Avec l'hiver qui s'installe, vos chantiers méritent des solutions adaptées pour garantir performance et durabilité. Découvrez notre gamme spéciale hiver conçue pour travailler sereinement, même par températures...

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
WEBER - Batiweb

Leader mondial des mortiers industriels, Weber fabrique depuis 1902 des solutions innovantes et performantes...

2/4 rue Marco Polo - Zac des Portes de Sucy
94370 Sucy-en-Brie
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.