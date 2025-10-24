ConnexionS'abonner
Fermer

Groupe Vinci : 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre

Partager l'article
Conjoncture

Publié le 24 octobre 2025, mis à jour le 24 octobre 2025 à 16h18, par Raphaël Barrou

Satisfait de son troisième semestre, le groupe Vinci a confirmé ses perspectives pour 2025. L'entreprise affirme être dans une bonne dynamique sur ses différents domaines d'activité.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Le Groupe Vinci s'est félicité d'une « bonne performance d'ensemble à fin septembre ». Le géant français de l'énergie et du BTP aux 285 000 employés a ainsi confirmé ses perspectives pour 2025 en raison d'une « bonne dynamique d'ensemble des différents métiers du groupe » au cours du troisième trimestre. 

Dans le détail, Vinci annonce avoir réalisé 19,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre, contre 18,5 un an plus tôt, soit une hausse de 4,7 %. Dans un communiqué daté du jeudi 23 octobre, le groupe indique que cette bonne dynamique concerne ses différentes branches d'activité - concessions autoroutières, aéroports, construction ou services à l'énergie.

Un recul du bénéfice net sur le premier semestre

 

Le carnet de commande, qui représente « 14 mois d'activité moyenne », est à 70 % tourné vers l'international. Selon la direction, celui-ci « affiche ainsi un bon renouvellement et atteint au 30 septembre 2025 un niveau élevé de 70,6 milliards d'euros (+2 % par rapport à fin 2024 ; +6 % sur un an, en progression dans chaque pôle) ».

Sur les neuf premiers mois de 2025, les ventes du groupe ont cru de 3,7 %, pour atteindre 54,3 milliards d'euros. Le groupe réalise plus de 42 % de son activité en France.

Mais après avoir annoncé à l'été un recul de son bénéfice net sur le premier semestre, de 5 % à 1,9 milliard d'euros, Vinci semble se montrer prudent. L'entreprise anticipe ainsi « une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats, avant l'impact de l'alourdissement de la fiscalité des sociétés en France »

Par Raphaël Barrou

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.