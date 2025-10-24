Satisfait de son troisième semestre, le groupe Vinci a confirmé ses perspectives pour 2025. L'entreprise affirme être dans une bonne dynamique sur ses différents domaines d'activité.

Le Groupe Vinci s'est félicité d'une « bonne performance d'ensemble à fin septembre ». Le géant français de l'énergie et du BTP aux 285 000 employés a ainsi confirmé ses perspectives pour 2025 en raison d'une « bonne dynamique d'ensemble des différents métiers du groupe » au cours du troisième trimestre.

Dans le détail, Vinci annonce avoir réalisé 19,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre, contre 18,5 un an plus tôt, soit une hausse de 4,7 %. Dans un communiqué daté du jeudi 23 octobre, le groupe indique que cette bonne dynamique concerne ses différentes branches d'activité - concessions autoroutières, aéroports, construction ou services à l'énergie.

Un recul du bénéfice net sur le premier semestre

Le carnet de commande, qui représente « 14 mois d'activité moyenne », est à 70 % tourné vers l'international. Selon la direction, celui-ci « affiche ainsi un bon renouvellement et atteint au 30 septembre 2025 un niveau élevé de 70,6 milliards d'euros (+2 % par rapport à fin 2024 ; +6 % sur un an, en progression dans chaque pôle) ».

Sur les neuf premiers mois de 2025, les ventes du groupe ont cru de 3,7 %, pour atteindre 54,3 milliards d'euros. Le groupe réalise plus de 42 % de son activité en France.

Mais après avoir annoncé à l'été un recul de son bénéfice net sur le premier semestre, de 5 % à 1,9 milliard d'euros, Vinci semble se montrer prudent. L'entreprise anticipe ainsi « une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats, avant l'impact de l'alourdissement de la fiscalité des sociétés en France ».

Par Raphaël Barrou