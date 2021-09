Sinistralité : L'AQC dévoile son Flop 10 annuel

L'AQC lance un MOOC « Rénovation Performante » L'Agence Qualité Construction (AQC) annonçait ce jeudi le lancement d'un MOOC « Rénovation performante : risques et bons réflexes », conçu en partenariat avec l'ASDER. Cette formation gratuite en ligne s'adresse aux professionnels du bâtiment (artisans, maîtres d'oeuvre, architectes...), mais aussi aux formateurs et enseignants. L'AQC y partage les retours d'expérience et bonnes pratiques issues de centaines de rénovations performantes. Deux parcours sont proposés : l'un centré sur l'enveloppe, plutôt destiné aux plaquistes, couvreurs et menuisiers, et un autre orienté sur les systèmes et équipements, davantage pour les chauffagistes, plombiers et électriciens. Mais l'AQC précise que les deux parcours peuvent être suivis simultanément. Ouverte pendant deux mois à compter du 28 septembre, la formation durera en tout 5 semaines, à raison d'une heure de travail heddomadaire, et sera accessible facilement depuis un smartphone ou un ordinateur. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable.