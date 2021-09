Le futur Pinel+ intégrera des critères de qualité du logement

La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) présentait ce jeudi 4 mars ses chiffres du 4ème trimestre 2020 et faisait plus largement un bilan de l'année passée. La fédération a sans surprise dévoilé des chiffres inquiétants et alerté sur une « crise de l'offre », risquant d'aboutir à une pénurie de logements abordables, et nécessitant l'intervention et le soutien du gouvernement et des élus locaux.