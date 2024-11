La start-up Zen Modular vient de lever 1 million d'euros et de conclure des partenariats avec quatre acteurs majeurs de la construction modulaire, dont AlphaM.3D, Habitat 3D, Module M, et Ossabois.

La start-up Zen Modular ambitionne de transformer l'industrie de la construction avec une approche de Construction Orientée Objet (Object-Oriented Construction). L'idée est de permettre aux maîtres d'ouvrage et aux architectes de bâtir à partir de modules préconçus fabriqués par des industriels labellisés répartis sur le territoire français.

La start-up française spécialisée dans la construction modulaire annonce ainsi avoir levé 1 million d'euros auprès d'investisseurs, dont Unicraft et Kanopee, et signé des partenariats avec quatre leaders industriels. Une alliance qui vise à accroître sa capacité de production de modules en bois 100 % français, en s'appuyant sur un maillage d'usines locales pour minimiser l'empreinte carbone des projets.

10 000 modules d'ici 2027

Zen Modular tend par ailleurs à répondre à la crise du logement en proposant des modules de chambres pour résidences étudiantes, hôtels et hébergements d'urgence, fabriqués en usine pour une livraison clé en main. L'approche « modulaire hybride » permettrait de combiner efficacité et durabilité, et la start-up vise 10 000 modules d'ici 2027.

Le projet J-Room, conçu pour les résidences étudiantes, promet également une réduction de l'empreinte carbone de 40 % et un temps de construction divisé par deux.

Marie Gérald

Photo de Une : Zen Modular