L’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere) a publié un baromètre sur l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Au 1er trimestre, 8 383 immeubles en France en sont équipés, soit 3 % du parc. Un rebond d’installations est attendu dans les prochains mois.

L’installation de bornes de recharge pour voitures électriques se définit. La création de l’Association française des opérateurs de recharge pour véhicules électriques (AFOR) en est déjà un indice.

L’activité débarque aussi dans le logement privé, mais timidement. En témoigne le baromètre de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere), publié ce jeudi 30 mai. Selon les chiffres, 8 383 immeubles en France sont équipés de bornes de recharge pour voitures électriques au 1er trimestre 2024. C’est-à-dire que seulement 3 % des immeubles comptent des bornes collectives.

Un rebond d’installations de 6,4 % dans les prochains mois

Le manque de bornes collectives se ressent toujours dans les habitats collectifs. Il devrait toutefois se colmater dans les prochains mois. 28 673 nouveaux immeubles ont validé l'installation d'une infrastructure. À terme, 10,6 % du parc d’immeubles collectifs sera concerné.

D’ailleurs, les subventions à destination des bornes de recharge se multiplient. Janvier 2022, la Banque des Territoires a annoncé un plan de financement à destination des copropriétés. Le programme public Advenir subventionne également ces infrastructures à hauteur de 50 % du montant hors taxe, pour 8 000 euros maximum. À noter que ces primes sont accessibles aussi bien auprès des bailleurs sociaux que des propriétaires d'immeubles, a indiqué l'Avere.

Il faut dire que pour les conducteurs, une borne de recharge à domicile est plus pratique et moins chère que les bornes publiques. Mais s’il est facile d’en installer dans une maison - en se branchant sur le compteur -, ce n’est pas forcément le cas dans les immeubles collectifs.

Les démarches sont en effet généralement plus longues. Car certes, chaque automobiliste, propriétaire ou locataire, peut réclamer l’équipement d'une borne, à ses frais. Toutefois, le conseil syndical peut opter pour des points de charge partagés ou une infrastructure collective. Le gestionnaire du réseau électrique Enedis peut étendre ce réseau (câbles, compteurs) jusque dans les sous-sols. Selon les besoins des résidents, des bornes de recharge y sont ensuite raccordées.

Les opérateurs privés sont de plus en plus nombreux à proposer la prise en charge de ces démarches, moyennant le paiement d’un forfait mensuel et des recharges de la part des automobilistes qui les utilisent.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock